回歸25周年｜會展至中區凌晨起封路影響53條巴士線　6.30封會展站

國家主席習近平料將來港，出席香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮。警方今日（28日）表示，預料習近平會親身到本港出席活動，故將會在其逗留和途經範圍設置核心保安區和保安區，會展一帶將會有大規模封路，首階段封路安排將於明日（29日）凌晨二時實施，涉及博覽道、會議道，以至中區的龍景街、耀星街等。

另外，港鐵會展站及相鄰公共交通交匯處，將於周四（30日）凌晨一時起關閉，合共53條巴士路線將受影響。警方表示，所有進出灣仔北一帶的車輛都需要安檢，更不排除屆時封鎖更多路段，預料灣仔北、金鐘、中環、銅鑼灣等地交通將會非常擠塞，呼籲市民留意當局指示和保持忍讓。



▼5年前，2017年習近平親身到港出席回歸20周年典禮▼



警務處助理處長（行動）呂錦豪表示，因應習近平將來港出席回歸活動和第6屆政府就職典禮，將會有一系列保安部署，包括：

1.向習近平提供近身保衞

2.慶祝活動場地保安及車隊護送

3.在其逗留、途經地區設置核心保安區，而其他範圍則為保安區，習近平行經的車道和天橋將會短暫封閉，警方亦會實施車輛和人流管制

4.習近平來港期間，金鐘、灣仔北一帶會受到較大影響，尤其是周四至周五（6月30日至7月1日）多條道路會關閉，所有進出車輛都需安檢，港鐵會展站亦會暫時封閉

5.民航處會在維港兩岸設臨時禁飛區，限制一般飛機及飛行裝置，而全港亦將會列入小型無人機禁飛範圍



▼6月28日 警方加強金鐘站及會展站巡邏▼



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灣仔一帶將有封路措施，港島總區高級警司（行動）廖珈奇解釋，會分兩個階段封路，首階段（下圖紅線道路）將於明日（29日）凌晨二時至周五（7月1日）封閉，涉及會展附近所有道路，包括博覽道、博覽道東、博覽道中、會議道、菲林明道部份路段、菲林明道天橋北行線，中環灣仔繞道前往灣仔北、龍和道東行往中環灣仔繞道，以及龍和道部份路段將會封閉；而接近中區一帶的路段，封鎖範圍則包括龍合街、龍景街、耀星街。

另外，部份路段亦會在行動期間間歇封閉，包括菲林明道、港灣道、分域碼頭街和分域街部份路段。

（陳淑覆攝）

會展站6.30凌晨1時起關站 7.1下午2時重開

第二階段的封路安排涉及港鐵會展站（上圖黃色地區），該站周四凌晨1時起關閉，直至7月1日下午2時重開。惟停站期間，東鐵線會維持正常行駛，僅不停會展站，有需要進出該區市民，可到金鐘站上落車。另有4條道路將於周四凌晨零時至7月1日晚上11時59分劃為「限制區」（上圖綠線道路）：

．介乎杜老誌道與分域街之間的告士打道輔助道路南面路旁行車線

．介乎告士打道輔助道路與謝斐道之間的史釗域道東面路旁行車線

．介乎告士打道輔助道路與謝斐道之間的杜老誌道西面路旁行車線

．駱克道近駱克道市政大廈的南面路旁行車線



進出「會展半島」人士和車輛需接受檢查

廖珈奇稱，在道路封閉期間，需要進出「會展半島」的人士和車輛，將會受到管制，以及需要接受檢查，而出入會展辦公室大樓的人亦要接受安檢。

至於對駕駛人士的影響，他提到有三條道路需要加倍留意（上圖藍線道路），警方和運輸署人員屆時會在現場增加指示，惟當局亦有可能會加入新措施，呼籲駕駛人士要留意、小心忍讓和跟隨在場警務人員指示，初步涉及的三條道路包括：

．從圖中東面駛入會議道西行的車輛，要先駛入會展站「無名路」，再駛入菲林明道南行線

．菲林明道北行線駛到港灣道時，必須轉左／右

．龍和道東行的車輛必須右轉入添華道南行線



▼6月24日 警方「劍齒虎」裝甲車出動巡邏▼



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53條巴士線服務受影響

至於公共交通服務方面，灣仔北一帶將實施特別交通及運輸安排至7月1日，包括臨時停用會展站公共運輸交匯處及博覽道東巴士總站，23條以灣仔北作為總站的巴士路線，及30條途經灣仔北的巴士路線將要改道或縮短路線。

受影響23條以灣仔北作為總站的巴士路線中，8條路線需要縮短、2條會改為循環線、1條路線會遷移至金鐘（西）巴士總站、3條路線會遷移至金鐘（東）巴士總站、1條路線會遷移至摩頓臺巴士總站，及其餘8條路線改由告士打道輔助道路及軒尼詩道開出。

因應會展站公共交通交匯處將會暫停使用，18條停留或途經該站的巴士路線會受影響，其中11條路線的巴士總站會搬到灣仔南，即告士打道、莊士敦道和軒尼詩道一帶。

另外，今晚10時起，封路範圍內的停咪咪錶位、上落客區、停車位等均會暫停，包括龍和道、龍匯道、添華道、鴻興路，警方提醒在該區停泊車輛的駕駛人士要在限期前，將車輛駛走，否則會將檢控和拖走違例車輛。

▼6月28日 香港各界慶典委員會舉行慶回歸活動啟動禮▼



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警方︰習近平訪港行程保密 若有任何更新將會作出相應調節

被問到警方進行大規模封路安排，是否等同確認習近平將會訪港。呂錦豪表示，現時的保安措施是預計習近平會訪港出席回歸活動，警方正與相關單位保持密切聯繫，若有任何更新將會作出相應調節，強調會以盡量減少對市民影響為重要考量。

有傳習近平在港期間，將會視察機場第三跑道和科學園，對於相關區域的保安措施，呂錦豪則指，當局有責任將習近平訪港行程保密，確保保安行動不受干擾，令習近平的人身安全，以及其出席活動有序、安全地進行，故不可透露習到訪的地方，以及保安細節。

對於今次封路安排較五年前習近平訪港時的規模更大，他則指，今次封路安排考慮到許多因素，包括對市民的影響和安全需要，強調每次考慮的情況都有不同，例如現時的路面設施、道路網絡都有很大轉變，不能跟往日相提並論。