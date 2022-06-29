涉在調教人妻群組發放他人裸照　醫生被判囚1年　官斥作為可怕

已婚男專科醫生涉嫌在社交媒體Telegram 一個名為「調教人妻」的群組中，發佈一名疑曾與她有性關係女子的婚照，及她的裸照和口交片段。男醫生早前被裁定發布淫褻物品罪成，裁判官今日（29日）判刑指，被告的作為可怕，事件影響了事主及其丈夫的人生，他們所經歷的恐懼、侮辱、羞恥難以想像，且任何資料一旦被發佈上網，便會永久留存，並指被告涉預謀及持續地犯案，終判他入獄1年。雖然辯方即時申請保釋等候上訴，但申請被拒。



被告婁子堅（35歲，醫生）被控4項發布淫褻物品罪，指他於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發放兩張女子X進行口交及袒露胸部的相片，並發放兩段X袒露胸部及陰部的片段。

求情指疫情期間提供協助 望判刑時考慮其良好品格

辯方求情指，本案情節在同類案件較輕微，沒有證據指被告曾威脅、勒索和恐嚇事主，而事主非名人，只有她及其丈夫能認出片中人身分。辯方續指，被告為專科醫生，在港有不少成就，不但對醫學界及社會有貢獻，亦在疫情期間挺身而出提供協助，望法庭判刑時考慮其良好品格。

裁判官溫紹明形容本案的判刑艱難，一方面被告確犯下嚴重罪行，對他人的人生造成損害，一方面被告是一位成就良多的專業人士，但被告的作為可怕，事件影響了事主及其丈夫的人生，他們所經歷的恐懼、侮辱、羞恥難以想像。

溫官又指，有常識的人都會知道，一但資料被放到網上，便會永久留存，無法完全刪除，而且本案亦涉兩個加刑因素，包括被告在未能事主同意下拍攝，以及他背叛了事主的信心。

被告婁子堅(黑色外套)今被判囚1年.。(資料圖片)

裁判官指被告預謀及持續地犯案 亦侵犯事主的私隱

溫官認為，被告並非只是一時愚蠢犯下本案，他涉預謀及持續地干犯罪行，被告首先將事主夫婦的結婚照放上群組，涉案片段被移除後，被告在數小時內再次發佈，他明顯非出於衝動犯案。

溫官表示，雖然涉案片段的淫褻程度非同類中最嚴重，但對事主來說屬最親密及私人，被告涉侵犯事主的私隱，而事主此後也不能確定片段是否會被繼續流傳，此案對事主夫婦影響深遠，終判他囚1年。

雖然判刑後被告即時向法庭申請保釋以等候上訴，但保釋申請被拒，被告要即時服刑。

案件編號：ESCC2394/2020