西醫鄭志材未按規定記錄危險藥物　醫委會罰除牌1個月　緩刑半年

於藍田一間診所執業的私家醫生鄭志材，由於未有妥善記錄危險藥物資料，違反《危險藥物條例》，去年於觀塘觀塘裁判法院被罰款三萬元。

醫委會今日﹙29日﹚就案件展開紀律研訊，鄭志材被判除牌一個月，緩刑半年。研訊小組主席劉允怡表示，填寫相關藥物紀錄毫不困難，而且案件涉及刑成份，但沒有證據顯示鄭志材不當處方危險藥物，而且案發後即時改正情況，故綜合各因素後，作出上述裁決。



根據規例，任何獲授權供應危險藥物的人士，須按照規例所備存的登記冊，以指明的格式，按年月日先後次序，記錄危險藥物的相關資料。

案情透露，鄭志材位於藍田的診所，存有十款條例下規管的危險藥物，涉及安眠藥、鎮定劑及減肥藥等。2020年10月時，衞生署到其診所展開危險藥物巡查，結果發現危險藥物登記冊並未符合法例要求，包括未有標明藥物餘下份量、收取藥物日期、藥物供應商的姓名及地址、所收取的藥物份量及發票號碼，以及未填寫病人的身份證號碼。

去年於觀塘裁判法院已被罰款三萬元

因應案件，鄭志材去年於觀塘裁判法院被罰款三萬元，醫委會今日亦就此展開紀律聆訊。研訊小組主席劉允怡表示，遵守危險藥品規例是為免有人誤用及濫用相關藥物，妥善做好相關紀錄相當重要，而且亦只須填寫一張簡單表格，毫不困難。

劉續指，鄭志材過往未有其他紀律問題，亦沒有證據顯示他不當處方危險藥物，而且登記冊所遺漏的資料，都可從其診所其他紀錄獲取，案發後鄭亦修正錯誤。不過，由於案件始終涉刑事成份，綜合不同因素下，決定判予除牌一個月，緩刑半年，期間會監察其危險藥物登記冊情況。