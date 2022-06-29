醫管局行政總裁高拔陞獲續任三年　任期至2025年

醫院管理局主席范鴻齡今日（29日）宣布，再度委任高拔陞醫生為醫管局行政總裁，由今年8月1日起生效，任期三年，有關任命已獲醫管局大會通過，並得到香港特別行政區行政長官批准。



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范鴻齡指出，高拔陞自2019年8月出任行政總裁，過去三年帶領醫管局克服不少挑戰，特別是全力應對新冠疫情帶來前所未見的衝擊。他帶領醫管局動員所有資源全力抗疫。本港疫情仍然反覆，醫管局一直保持高度警覺，為疫情發展做好全面的應變準備。

高拔陞亦一直致力推動公立醫院服務可持續發展，透過發展智慧醫院、調節服務量、理順工作流程及調配資源，應對服務需求壓力，並就醫院及服務訂定發展藍圖。

范鴻齡指出，在處理人手短缺的挑戰方面，在醫管局大會支持下，高拔陞推行了一系列挽留人手措施，包括退休後延任計劃、招聘非本地培訓醫生、增加晉升機會及優化工作環境等。他深信高拔陞在政府大力支持下，會繼續與醫管局所有員工共同努力，對公營醫療服務可持續發展和本港市民的健康作出貢獻。