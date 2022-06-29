港大推算疫情七月達高峰　醫管局稱公院足以應付　做到「床等人」

本港確診個案持續在四位數徘徊，醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己表示，按港大數據推算，今一波疫情會在七月達高峰，估計佔用當局超過2,000張病床，等同動用一線、二線隔離病房及香港感染控制中心的病床，相信公立醫院足以應付。



黃立己表示，本港近期每日確診個案徘徊在千多宗，但每日入院人數維持在約60至80人，約600人在醫院留醫，對公立醫院的壓力不大。（資料圖片 / 朱海棋攝）

黃立己今日（29日）在港台《千禧年代》表示，本港近期每日確診個案徘徊在千多宗，但每日入院人數維持在約60至80人，約600人在醫院留醫，對公立醫院的壓力不大，有能力做到「床等人」，有需要時會調整非緊急醫療服務，以騰出病床接收新冠病人。

他補充指，現時可立即動用500張病床，48小時内能動用超過2,000張，一周內可動用超過5,000張，兩周內可動用全數1.15萬張已改裝病床。他又指，北大嶼山醫院香港感染控制中心亦有800張病床，目前有百多名患者在中心留醫，現時醫院隔離病房使用率約一成。

黃立己表示，按港大數據推算，疫情會在七月迎來高峰，相信公立醫院一線、二線隔離病床及北大嶼山醫院香港感染控制中心足以應付。他稱，會審視大嶼山香港感染控制中心病床使用情況，如病床使用率超過一半，會考慮重啟亞洲博覽館社區治療設施，落馬洲河套區「中央援港應急醫院」亦可協助收症。他又認爲，現階段無需啓用指定醫院專收新冠病人。

至於醫護安排，黃立己透露，已安排每間醫院提供多少人手到亞博或香港感染控制中心執勤，「每個同事知道自己先後次序，負責去邊度當值，短時間可以調動人手，不用在病房重新編配人手，浪費時間執更表」，料每個聯網隨時可調配數百人。