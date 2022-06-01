迷你倉大火｜屋宇署將上載「沒明顯違規迷你倉名單」供市民參考

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員救火期間殉職。時隔六年，死因庭就案件進行進行研訊，並揭示迷你倉的複雜間隔導致火勢迅速蔓延。



保安局今日（1日）回覆立法會議員書面質詢時指，為加強對迷你倉在消防方面的監管及執法，屋宇署計劃上載「沒有明顯違規目標迷你倉名單」於部門網頁，增加執法行動的透明度，供市民選擇合適安全的迷你倉。



保安局局長鄧炳強今日回覆蘇長荣書面質詢時指表示，政府已加強公眾消防安全教育，包括於2018年成立「社區應急準備課」，提升市民大眾在面對危難或突發事故時的應變能力；消防處已於其網站內設立「迷你倉的消防安全」專頁，向公眾提供多方面的資訊，包括有關目標迷你倉內潛在的火警危險及相應改善措施的資料、沒有「常見火警危險」及「已被法庭定罪並發出火警危險令」的目標迷你倉名單等。

消防處亦製作有關目標迷你倉消防安全的教育短視頻，透過消防處Facebook 專頁發放， 讓公眾掌握更多目標迷你倉消防安全的相關資訊。

此外， 如發現目標迷你倉內的消防安全建造違規， 屋宇署亦會根據《建築物條例》（第123 章）向目標迷你倉單位業主發出法定命令， 要求進行糾正工程， 並將命令於土地註冊處註冊「釘契」，以讓公眾透過查冊知悉有關違規事項。

至於因應死因庭向消防處提出的四項建議，包括要求所有在前線擔任三級火警或以上的總指揮消防長官須恆常修讀火場管理或督導複修課程；密切關注或醫學評估年逾30歲的前線消防員或隊長患上心血管疾病的風險因素，並適時提供心血管檢查；規定工業大廈的租戶必須派代表出席防火演習；及全面檢討消防處內部訊息的傳遞機制。對此，消防處會詳細研究落實有關建議的安排。