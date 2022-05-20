第五波爆發2月公共交通數據曝光　單月客量跌1.1億人次差過沙士

第五波疫情今年初爆發，港府出多項社交距離「辣招」，多個場所關閉，市面人流劇減，香港市面近乎蕭條。

運輸署近日公布2月份的《交通運輸資料月報》，顯示該月各項公共交通工具的客量都急跌，其中鐵路及專營巴士的客量按月跌逾四成，市民該月出行人次，單月跌近1億人次，比2003年「沙士」情況更差。



第五波疫情在1月底走入社區，先在葵涌邨大規模爆發，踏入今年2月後，確診數字開始幾何級上升。2月1日確診數字仍是日增129宗，到2月9日已單日過千宗，2月17日則破6,000宗個案，2月26日由於計及快速檢測，單日新增7.4萬宗，進入疫情高峰期。

2月19日晚上的旺角街頭



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《香港01》整合運輸署最新發表，今年2月的《交通運輸資料月報》，統計鐵路（包括電車）、專營巴士、小巴、的士及渡輪的客量，五項公共交通服務於今年2月總客量合共為1.76億人次，較今年1月的按月急跌1.14億人次，下跌39.4%。若與2021年2月第四波疫情爆發時比較，單月客量亦減少7,250萬人次，按年跌29.2%。

在五項公共交通工具中，鐵路的按月跌幅最大，全月客量約7,187萬人次，與2022年1月相比，客量單月下跌5,320萬人次，大跌42.5%；按年亦減少3,219萬人次，與2021年2月比較，減少30.9%。另外，鐵路服務今年2月的日均客次為257萬人次，如與2003年「沙士」相比，該年最少客量為4月，當時全月鐵路客量為7,894萬人次，日均263萬人次，即今年2月的情況，較「沙士」高峰期更差。

值得留意的是，當年的鐵路網絡覆蓋率遠較現時低，翻查資料，2003年的鐵路全長約190公里，而今年2月則有263公里。

2月專營巴士客量較沙士少近四成

專營巴士方面，2月份的客量為約5,800萬人次，按月少3,989萬人次，大跌40.1%；與2021年2月比，則少2,744萬人次，下跌32.1%。如與2003年4月「沙士」時期比較，當時約為1億人次，日均335萬人次；反之今年2月則只有207萬人次，少38.1%。

翻查資料，2003年的香港人口亦較現時少，當時全港約有681萬人口；2021年底則為約740萬人，比當年多約59萬人，多約8.66%。惟綜合上述兩項交通工具總客量，卻比當年更少。鐵路為全港最多人乘搭的公共交通工具，佔39.5%客量；專營巴士則排第二，佔31.9%。

的士客量跌幅較低 單月唔見564萬人次乘客

至於小巴，2月客量為2,865萬人次，按月跌33.5%，少1,446萬人次；按年比較則跌805萬人次，減21.9%。的士方面，該月客量為1,570萬人次，按月跌26.4%，少564萬人次；按年比跌18.5%，少355萬人次。渡輪則全月僅160萬人次，按月跌92萬人次，減36.5%；按年少124萬人次，跌43.5%。