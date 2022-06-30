澳門疫情｜多88人染疫累計572宗　周五再推全民快測須上載結果

澳門爆發新一波疫情，至今已進行三輪全民核酸檢測，當地新冠感染應變協調中心指，昨日（29日）新增88宗核酸陽性個案，累計572宗核酸陽性個案，昨日新增個案有48宗於社區發現，另外40宗則在管控中發現。

感染應變協調中心亦宣布開展新一輪全民快測，明起一連兩日、即7月1至2日，全澳居民須每天進行一次快測，並在網上申報結果。



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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累計572宗個案 暫分12個群組

應變協調中心表示，昨日（29日）全日新增88宗核酸陽性個案，48宗於社區發現，40宗則屬管控中發現。澳門今波疫情至昨日，累計有572宗核酸陽性個案，涉328女、244男，年齡介乎8個月至100歲，當中180人有症狀，392人為無症狀感染者。

根據流行病學調查，個案暫分為12個群組，昨日新增的第12群組財神酒店-錦繡花園群組，初步發現與首個出現的艷麗大廈外僱群組有關。

▼6月26日 澳門疫情▼



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再推新一輪全民快測

應變協調中心亦宣佈開展新一輪全民快測，全澳市民須於7月1日至2日連續兩天，每天進行一次快測及上載申報其檢測結果。

而澳門現時仍在進行的第三輪全民快測，截至今午3時，已有429,621人上載抗原檢測結果，當中26人申報結果為陽性，其中19人屬於社區感染，另外7人在醫學觀察酒店中發現。應變協調中心指，會按照流程，安排相關陽性個案到澳門蛋A館，再進行一次快速抗原檢測和核酸檢測。

被要求入住醫觀酒店費用皆豁免

應變協調中心亦就市民查詢作回應，指疫情期間被要求入住醫觀酒店，按照去年的做法，不論是本地居民、外僱或旅客，費用皆豁免，額外服務費則除外。

建築業和娛樂場員工人免兩日一次核酸檢測

另外，應變協調中心提到，建築業和娛樂場員工人原本須每兩天進行一次核酸檢測，惟考慮到造成核酸檢測站人員聚集，不利抗疫，決定取消兩個行業人士上班前要持有48小時核酸檢測陰性證明的要求，但他們上班前仍須進行快測。

▼澳門疫情▼



有疑似症狀、健康碼紅黃碼人士不可上班

當地衛生局發出措施指引，指有新冠疑似症狀、健康碼紅碼或黃碼人士，不可上班及進入場所。所有進入娛樂場範圍人員，包括顧客、工作人員及公共部門人員，均須持有在澳門健康碼上顯示的當天快測陰性證明。

指引亦提到，如工作場所中有人陽性，應立即要求未上班人士暫停上班，已上班人士暫停活動和他人相處，戴好口罩，並在室外地方等待當局指示。