政府擬修例代辦舊樓消防工程　專家指助解決業權、審批時間長問題

政府擬修例賦權消防處和屋宇署等代辦舊樓消防安全改善工程，下周二（5日）起進行公眾諮詢。消防顧問梁錦得認為，是次修例有助解決業權分散、業主失聯、執法欠彈性、審批時間過長等問題，估計政府會從現有資助計劃撥款介入工程，令納稅人無可避免要承擔部分費用。有區議員希望當局縮短程序至一年，也要清楚交代挑選大廈的門檻。



油尖旺區議員許德亮在港台《千禧年代》表示，如大廈沒有水缸、花曬系統、出路指示燈、防煙門等，政府會發出消防安全指示。他表示，近年油尖旺區已有約1,600座大廈無法符合消防安全指示要求，但不少「三無大廈」的居民屬長者、劏房戶或租戶，其中20多座大廈因被政府控告而曾向區議員求助。他稱，要解除消防安全指示也要花上兩三年時間，經消防處、屋宇署及水務署互相批核圖則，故贊成政府今次修例介入，亦希望當局清晰交代挑選大廈的門檻。

他建議，如政府發出消防安全指示後，業主在九個月至一年仍未回應，政府應介入，落區諮詢業主意見，而非「檢控完再檢控」，有助節省金錢，也期望處理程序縮短至一年內完成，切勿三個政府部門各自為政。

消防顧問：解決業權、審批時間過長等問題

消防顧問梁錦得在同一節目表示，目前舊樓工程首面對困難是業權，部分業主不願意支付費用，或是不願意讓工程人員進入單位加改工程。除了消防設施，他指出舊樓供電系統也出現問題，要增加後備電源，提升系統至安全標準，涉及費用相當龐大。

他認為，面對不少舊樓的業主已老邁或因移民而失聯，執法上也欠缺彈性，設計上審批亦花三四年時間，拖遲工程，政府介入有助提升樓宇消防安全。

被問及政府會否難以追收費用，梁錦得認為，納稅人無可避免要承擔部分費用，但認為政府設資助計劃，由政府撥款進行消防工程，但因業權分散，令工程無法進行，倘改為政府推行，相信最終從資助計劃中撥款，再酌量向業主收取餘下費用。至於政府計劃為200至400座大廈代辦工程，他認為不足以應付實際所需。