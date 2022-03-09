全港社區抗疫連線啟動次階段樓宇清潔計劃　為舊樓噴消毒塗層抗疫

全港社區抗疫連線早前完成第一階段「全港樓宇清潔及塗層計劃」，為近1000幢舊樓噴灑消毒塗層。今日（9日）再舉行第二階段拓展計劃的啟動儀式，提供多1000個名額，並即場為土瓜灣啟明街一幢舊樓的鐵閘及信箱噴灑消毒塗層。



第五波疫情嚴峻，多棟大廈居民確診病例，而舊樓、唐樓及「三無」大廈的衞生情況差，傳播風險更大。全港社區抗疫連線早前推出「全港樓宇清潔及塗層計劃」，為近1,000多幢舊樓噴灑消毒塗層。

抗疫連線今日於土瓜灣啟動次階段清潔計劃，宣布將計劃名額增加1000個。組織即場為土瓜灣啟明街一幢舊樓噴灑消毒塗層，工作人員在大廈出入口鐵閘，以及信箱消毒。

九龍城有逾700幢「三無」大廈

計劃項目統籌范榮彰表示，截至2020年底，全港有約5000幢「三無」大廈欠缺組織管理，衞生環境相對惡劣，社區爆疫風險增加。他呼籲全港舊樓業主的立案法團及業委會，向全港社區抗疫連線申請，做好樓宇防疫措施，保障居民健康。

立法會議員楊永杰指出，九龍中的756幢「三無」大廈當中，多達702幢位於九龍城區。舊樓大堂空間小，空氣流通差，容易積聚病毒，認為噴灑消毒塗層可減低病毒傳播。他又表示，已向民政事務處申請撥款，擴大受惠樓宇數量及消毒噴灑塗層範圍。