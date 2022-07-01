澳門疫情｜多66人染疫累計638宗　今明再推全民快測須上載結果

澳門確診個案破600宗，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（1日）表示，昨日（30日）24小時內新增66宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共638宗；新增個案中31宗屬社區發現，35宗屬管控中發現。

衛生局疾病預防及控制中心傳染病防控處處長梁亦好指出，澳門現時仍有好多條傳播鏈未找到源頭，尚有隱形傳播鏈未發現，情況令人擔憂。為應對疫情，再推行全民快速，居民須於7月1日至7月2日連續2天，每天進行一次快速抗原檢測及上載結果。



▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早表示，昨日24小時內新增66宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共638宗；新增個案中31宗屬社區發現，35宗屬管控中發現。

此外，截至今早上8時，通過流行病學調查共跟進10484人，其中核心密切接觸者1681人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）6641人，次密切接觸者523人，一般接觸者334人，陪同人員667人。

衛生局疾病預防及控制中心傳染病防控處處長梁亦好表示，澳門現時仍有好多條傳播鏈未找到源頭，尚有隱形傳播鏈未發現，情況令人擔憂，希望透過快速抗原檢測、全民核酸檢測、流行病學調查等多種手段，盡快找到感染人士及進行管控，並結合各種不同方法盡快控制疫情。對於澳門是否要停工，則須根據疫情研判，若需進一步加強防疫措施，應變協調中心會統一公佈。