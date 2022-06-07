優之良品證實全線結業　逾20員工受影響　發言人：久未通關致虧蝕

在港迄立近30年、受自由行旅客歡迎的連鎖零食店優之良品證實全線結業！優之良品發言人今（7日）向《香港01》表示，公司自新冠疫情以來因通關無期，已陸續關閉分店，直至近日最後四間分店亦已結營業，受影響員工約20多名，強調「公司唔係唔想做」，不排除日後「東山再起」。



剛獲「2022保就業」計劃批出39.6萬元工資補貼

優之良品發言人表示，由於以往生意依靠自由行，惟新冠肺炎疫情爆發後，本港流失大量遊客，導致公司虧蝕，加上通關無期，遂決定全線結業。發言人續指，相關決定已執行已久，公司已陸續分批將各零售店結業，近日輪到最後四間分店。

日後或恢復營運 優之良品發言人：公司唔係唔想做

根據「2022保就業」計劃網站資料，優之良品有限公司於「2022保就業計劃」5月份申請中，申報有49名全職員工及1名兼職員工，共50名員工，獲39.6萬元補貼。優之良品發言人透露，現時四間分店受影響員工約20多人，公司將按勞工法例作出賠償，又稱「公司唔係唔想做」，惟久久未能通關，但會因應日後情況或會恢復營運。

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翻查資料，優之良品有三名股東，董事會主席為黎陳玉卿，其他董事包括有黎獻泰、黎迪祺等。據了解，優之良品近期連環將自用的舖位推出招租，包括銅鑼灣利園山道一個約800平方呎的地舖，近日以月租13萬元放租；觀塘物華街一個面積1,000平方呎連入則閣，以16.8萬元放租中。至於荃灣街市街及佐敦彌敦道舖位，亦分別透過多間代理放租中。