暹芭風球｜醫管局確診者指定診所下午停應診　籲病人落波後再預約

颱風暹芭襲港，天文台預料8號風球將於今日（2日）下午4時前維持。醫院管理局宣布，新冠病毒確診個案指定診所，將會暫停下午的診症服務，呼籲已預約的病人，在8號風球取消後，重新預約診症時間，而公立醫院急症室則維持正常服務。



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醫管局指，因應天文台維持8號熱帶氣旋警告信號，確診個案指定診所下午的診症服務將會暫停，已預約的病人，可於8號風球取消後，另約診症時間或聯絡相關指定診所。

醫管局早前將部份普通科門診撥作指定診所，以協助治療輕症患者，特別是較高風險患者，包括70歲或以上長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人。

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有需要的確診病人可透過醫管局手機應用程式「HA Go」內的「預約指定診所」功能預約，亦可於診所預約及服務時間內致電指定診所的一般預約電話進行預約，醫管局亦為高風險群組的確診病人，特設「關愛預約專線」，讓他們或其照顧者在指定診所的預約及服務時間內致電預約醫生診症服務。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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七間指定診所為：

1. 環翠普通科門診診所

2. 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

3. 柏立基普通科門診診所

4. 九龍灣健康中心普通科門診診所

5. 南葵涌賽馬會普通科門診診所（分部）

6. 圖洲角普通科門診診所

7. 天水圍（天業路）社區健康中心一樓



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七間確診個案指定診所長期覆診病人的藥物補充診所：

1. 柴灣普通科門診診所

2. 西營盤賽馬會普通科門診診所

3. 東九龍普通科門診診所

4. 九龍灣健康中心普通科門診診所

5. 南葵涌賽馬會普通科門診診所

6. 圓洲角普通科門診診所

7. 天水圍（天業路）社區健康中心二樓

