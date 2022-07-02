暹芭風球｜紅磡碼頭大浪拍岸多人追風　小朋友：應該掛10號風球

颱風「暹芭」今早逼近，天文台在昨日（1日）黃昏發出今年首個8號風球。今午（2月）在紅磡碼頭「橫風橫雨」，樹木吹到東歪西倒；雨勢亦頗大，不時有雨點撲面，不少現場市民即使穿了雨衣亦濕身。不過有多名市民無懼風雨到紅磡碼頭追風，有小朋衣更特意購買水鞋，笑言今日風勢大，「應該掛10號風球！」

今次8號風球生效的時間為七一公眾假期及周六，不少打工仔可放假，有市民指「蝕咗啲假，無咗三日，又無邊度好去」。



▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼



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天文台表示，暹芭在今日早上及中午最接近香港，在本港西南300公里左右掠過。《香港01》記者今午約12時許到紅磡碼頭直擊風雨情況，現場大風大雨，海面不時出現「白頭浪」，大浪有時更湧上近邊。不少市民所帶的雨傘亦吹到變形，不過即使穿著雨衣，亦全身濕透。

盧小朋友與父母一起到紅磡碼頭「追風」，她指今日是第一次在熱帶氣旋警告生效期間外出追風，認為風勢及雨勢亦十分大，「應該掛10號風號！」她又指，為今日追風特意購買水鞋，不過仍有「少少濕」。盧小朋友又笑言心情興奮，「不過有啲驚，驚吹咗落海」。

▼7月2日 暹芭風球襲港市民頂著狂風大雨走在尖沙咀戶外▼



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傅小朋友亦和家人一同到紅磡碼頭觀浪，傅太指由於一家人住附近，加上小朋友喜歡大自然，故特意帶他感受8號風球威力。傅太強調「唔敢行咁出，本身諗住坐喺車上面睇算。」被問到面對強風會否害怕，傅小朋友笑言：「媽媽驚，我好開心，大風就開心。」

市民李先生在紅磡碼頭附近「打卡」，拍攝不少大浪相片。他指是經過順道拍照，風勢不及想像中大。他又穿上雨衣，並直言「遮無用啦，擔住都係濕。」對於8號風球生效的時間均為假期，李先生笑言「蝕咗啲假，無咗兩日假。」

▼7月2日 暹芭風球襲港杏花邨海旁大浪拍岸▼

