疫情｜增2227宗確診　多三人離世　再添兩宗懷疑變種BA.5病毒個案

颱風暹芭襲港下，衞生防護中心今日（2日）取消疫情記者會，改以新聞稿方式宣布最新疫情。防護中心宣布，最新增2,227宗本地個案，連續4日單日呈報個案逾兩千宗，當中包括143宗輸入個案。醫管局亦公布，多3名確診者在公院離世，醫管局強調，留院病人未對服務構成嚴重壓力。此外，土耳其航空由伊斯坦布爾飛往香港的TK070航班，因觸發熔斷機制，7月3日至7日期間禁止著陸本港。



本地個案2,084宗 1,370宗為快測陽性個案

衞生防護中心宣布，新增2,084宗陽性檢測的本地個案，佔714宗為核酸檢測，包括267宗確診、256宗無症狀感染及191宗狀況待定個案；另外1,370宗為經核實的快測陽性個案。

此外，本港亦新增143宗輸入個案，佔126宗為核酸檢測陽性，包括4宗確診、108宗無症狀感染個案及14宗狀況待定個案，以及17宗快測陽性個案。

至今本港累計核酸陽性檢測個案為777,911宗、快測陽性個案為472,431宗。

▼6月20日起強制檢測公告 ( 7月1日暫停一天) ▼



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根據衞生署公共衞生化驗服務處的分析結果，香港截至昨日（7月1日）共錄得19宗、599宗、35宗及75宗個案，分別帶有Omicron變異病毒株BA.2.12、BA.2.12.1、BA.4及BA.5亞系，當中BA.5個案比之前一日多兩宗。

土耳其航空TK070航班7月3日至7日停飛

此外，土耳其航空有航班已觸發熔斷機制，由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（TK070），於6月30日起，經抵港檢測呈陽性的乘客數目，達至相關指定條件。衞生署引用第599H章，禁止該航空營運的客機，在7月3日至7日期間，從伊斯坦布爾着陸香港。

▼7月2日 暹芭風球襲港 紅磡碼頭「橫風橫雨」▼



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726名患者留醫3人在ICU 新增3患者離世

醫管局今日宣布，截至昨日共有726名確診者須留醫治療，當中有109名為新確診病人。目前，有249名在隔離病房、15名在二線隔離病房、238名在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中共有92名是新確診病人。

公立醫院目前共有10名危殆及11名嚴重病人，當中3名危殆病人正接受深切治療。（資料圖片）

醫管局指，今日無危殆或嚴重病人新增呈報，現時共有10名危殆及11名嚴重病人，當中3名危殆病人正接受深切治療。留醫的病人中，大部分情況穩定，小部分情況危殆或嚴重，未對公立醫院服務構成嚴重壓力。此外，昨日有45名病人康復，當中37人出院，惟有3名確診者在公立醫院離世。

▼6月28日 澳門第三輪全民強制檢測▼



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第五波累計9192人死亡

中心亦指，截至昨日，第五波疫情共錄得9,192宗死亡個案，曾對新冠病毒呈陽性，當中醫管局及公眾殮房報告的個案，分別為9,114宗及75宗，另有3宗為中大醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有9,405宗。

中心發言人強調，本地疫情仍然非常嚴峻，呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出，及避免參加人多擠迫或不必要的聚會。中心並呼籲，感染病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應盡快接種以保護自己。