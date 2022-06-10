SEN學童難專注　藝術家任導師助完成作品展出：他們創作上更坦白

人們常對有特殊教育需要（SEN）的小孩有固定印象，因他們普遍專注力較弱、較易分心，亦不善於跟隨指令行動，故容易被標籤為調皮及不受控的小朋友。有藝術家認為SEN只是較為有能量的小朋友，並不代表是件壞事，旁人要做的是思考如何幫助他們轉化能量，發揮自我的創造力。有機構聯同藝術家進行為期三年的計劃，相關計劃的過程亦被他們以展覽形式紀錄，並於上月底展出，希望大眾透過展覽，以SEN的視覺嘗試了解更多他們的內心世界。



為期三年的賽馬會藝術有SENse計劃於2019年展開，計劃由香港小童群益會主辦及賽馬會慈善信託基金資助，透過藝術家及社工協作，設計以視覺藝術介入特殊教育需要（SEN）服務的模式，並邀請17位本地著名藝術家參與，希望藉由每位藝術家對物料敏銳的觸覺及熟練的創作技巧，設計出豐富多元的藝術課程，讓學童找到合適的藝術創作手法。展覽上月舉行，揉合過往三年在計劃上的經歷，讓公眾透過視覺語言閱讀SEN的世界，轉化大眾過往對SEN特質的刻板印象。

首席藝術顧問：藝術讓SEN孩子釋放能量

計劃首席藝術顧問白雙全指，SEN小朋友在學校時常被標籤為調皮的學生，但他認為有能量的小朋友並不代表是一件壞事，旁人應該思考如何幫助他們轉化能量。他憶述，計劃首年首年時，為SEN學童而設的課程由參與計劃的藝術家作為導師，負責課堂全部內容，惟首兩堂均未能成功上課，「當時啲小朋友一入嚟就搞啲枱同枱布，亂整啲嘢」。

經一番討論下，課堂加入熟識SEN特質的社工在旁輔助，白雙全亦決定在桌上放置紙皮箱及提供泥膠，讓前來上課的孩子自由發揮，慢慢形成了一座泥山。白雙全指，這是一個讓他們能量轉移的過程，轉移過後，他們便能安靜地上課。他把小朋友的行動形容為「大腦」及「大腸」的概念，大腦是指想像力及邏輯，大腸則為小朋友最直接的本能反應，而泥山便是一個藝術平台，讓他們取得平衡，從而釋放能量及放鬆。

吳家俊（阿喜）是參與計劃第三年的參與藝術家，亦是其中一位課程導師。他的課程內容是利用一些生活用品如罐頭、空罐、大水桶及垃圾袋，讓參加孩子進行感觀探索。（曾鳳婷攝）

課程揉合動靜元素助保持專注

吳家俊（阿喜）是參與計劃第三年的參與藝術家，亦是其中一位課程導師。他的課程內容是利用一些生活用品如罐頭、空罐、大水桶及垃圾袋，讓參加孩子進行感觀探索。前兩者以聲音及觸感感受，後兩者則需要融入整個身體感受，務求令孩子可以感覺到其不同的形態。在1.5小時課堂中，阿喜揉合動與靜的元素，讓SEN小朋友能保持專注，增加其感觀體驗。

「不要阻止佢哋本能」

在參加計劃前，阿喜透過小冊子及與社工交流下了解SEN學童，「佢哋活喺自我世界，每一個性格都不同，可以好活躍，亦可能唔識表達自己」。而在課堂中，他觀察到SEN小朋友大多不會跟著計劃及規則下完成內容，惟這個經驗亦為他帶來一些領悟，「不要阻止佢哋本能，佢哋嘅能量可以創造活力，亦可以令我哋意外發現物件嘅另一面」。

SEN小朋友上課時，要保持其專注力是一大難處。阿喜指，若要解決這個問題，便要由課堂設計入手，例如要多利用他們熟悉的小遊戲，以及把每次課堂內容分拆成不同的細部，提升他們的專注力。在他們創作時，亦需要明白他們有自己的堅持，不應該強迫他們及局限於在特定的樣板中，應放手讓他們跟著自己的想法進行。課堂亦應包括動態及靜態元素，令他們更容易集中。在展覽中，阿喜負責其中一個工作坊，內容是把過往課程內容揉合親子元素，讓家長及孩子都能參與其中。

何燕兒是另一位計劃參與的藝術家，她所負責的課堂是讓孩子透過繪本形式訴說自己的故事，同時以不同主題作為接龍，增加孩子的參與度及留住其專注力。（受訪者提供圖片）

何燕兒是另一位計劃參與藝術家，她所負責的課堂是讓孩子透過繪本形式訴說自己的故事，同時以不同主題作為接龍，增加孩子的參與度及留住其專注力。對於SEN小朋友，何認為在設計課程上要花上更多工夫，形容過程猶如煮食，需要逐步處理，「因為佢哋比較易分心，所以每一堂都要細分好多部分去做，逐步嚟，例如今日個主題係海，就要由海底顏色慢慢帶到海上動物」。

+ 1

藝術與SEN孩子特質類近

何燕兒提到，SEN孩子能顛覆大眾的想像，在創作上更為坦白，能直接表現出最自然的反應，她認為這種特質值得大眾學習。何燕兒也認為，正因藝術沒有正確答案，較為自由，與SEN孩子的特質類近，故可以透過藝術創作中走進他們的世界，「例如有咩會令到佢哋專心，同埋過程都可以觀察到佢哋嘅性格同興趣」。

計劃社工梁惠茹（左）指，對於SEN孩子來說，感觀體驗十分重要，故在計劃中融合藝術元素，「SEN做嘅手法不分對錯，藝術都一樣」。（曾鳳婷攝）

計劃社工梁惠茹則指出，整個展覽籌備時間約2個月，但當中的內容是三年來計劃累積下來的經驗。以往的展覽大多以觀賞藝術家的作品為主，但這次更多的是以自助及互動式的方法供到訪者體驗。梁惠茹提到，第五波疫情來勢洶洶，他們擔心在各種限制下未能成功舉行實體展覽，一度打算改為網上進行，幸疫情在5月後放緩，終成功舉辦實體展覽。

感觀體驗十分重要

梁惠茹指，對於SEN孩子來說，感觀體驗十分重要，故在計劃中融合藝術元素，「SEN做嘅手法不分對錯，藝術都一樣」。計劃內其中一個課程與書法有關，以往孩子上書法堂時，往往覺得苦悶，時常坐不定，要如何讓他們保持注意力成為難題。有書法藝術家對於器具上的掌握較為清晰，故在課程中選用的用具皆是SEN學童較易掌控，亦較易獲得滿足感。

課程進行期間，總有小朋友坐不定的情況，藝術家與社工溝通後，決定讓他們先在課室內自由走動，探索一番新環境後，再讓他們利用書法用具描繪剛才走過的路線圖，增加參與感。書法亦演變成一個表達方式，紓發情緒的渠道，「可能大家都以為書法坐定定先做到，但唔一定係咁」。