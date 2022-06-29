SEN│媽媽不想專注力不足兒長食藥 改用針灸治療成績有進步

全港約有超過40,000名兒童及青少年患有專注力不足及過度活躍症，除藥物及言語治療以外，中醫亦有不同方法改善。註冊中醫師胡凱淋醫指，進行3次以上的針灸治療，可明顯改善學童專注力不足等學習問題。

攝影:歐嘉樂



今年十歲的Alvin是小學五年級學生，在幼稚園時被老師懷疑有專注力不足的學習問題，直到升上小學，Alvin媽媽帶他到醫院進行檢查證實確診，由於Alvin症狀並不嚴重，媽媽最後也沒有繼續在政府醫師進行治療跟進，Alvin媽媽說:「疫情之後，希望他能夠追上少少學校進度，不是要求他科科得100分，可以合格或有進步就好了，如果去到精神科，醫生最大機會是開藥給兒子吃，我不想他長期吃藥。」

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成績進步增加信心

一星期一次、每次八針，需要半小時的針灸治療，Alvin已完成施針16次，他自己形容每次針灸會有「少少痛，像被針拮，但又沒有打針那麼痛。」為了分散注意力及固定位置，媽媽會讓他玩手機遊戲，忘記痛楚，順利完成療程，媽媽說:「初時我有擔心兒子已經10歲，針灸是否仍然有效，但持續幾星期我看到兒子在學習時有轉變，起碼現在的他比較能夠坐得定，因為他是專注力不足，並不是過到活躍症，他做功課時間縮短了，因為認真所以快，最幸運是常識科，由六字頭進步到八字頭，最想他知道自己做錯後可以改正，我不想因為溫書、追功課攪到關係差。」除了針灸之外，Alvin也有參加學校的跟進小組及額外的課外活動，希望多管齊下改善專注問題。

負責為Alvin進行針灸治療的胡凱淋中醫指出，小朋友針灸時，會由最初「低敏」漸漸走向「高敏」，「由原先沒有感覺，大約去到三至四次後，敏感度會愈見靈敏，這代表他的腦部發展中，痛覺會增加，對小朋友來說可能會覺得辛苦，但這亦是一個好方面的發展。」

最佳治療期為12歲前

胡醫師指由於學習障礙症是沒有斷尾，所以臨床上中醫會持續觀察小朋友進展，希望可以將針灸的頻率慢慢拉長，由一星期一次改成一個月一次，甚至更長。而她針灸過最年幼的是4歲兒童，「小朋友在12歲以前也可以進行針灸治療，但因為小朋友並不覺得自己需要治療，所以兒童年齡愈少，家長要花較長時間向他們解釋。」

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輕症一個月已見效果

如果小朋友抗拒針灸，胡醫師指可選擇「小兒推拿」治療專注力不足，她說:「如果純推拿需要一星期進行五次，每次推一至兩小時，持續地推半年才可以看到明顯的改善。不過，對於香港的家長來說，要這樣頻密地到診所會有難度，假設他們真的有這麼多時間帶小朋友進行治療，他們也寧願選擇感統訓練、社交小組、見臨床心理學家、行為治療。」

至於針灸療法，她建議一星期一次，大約針灸3次至4次，已經可以見到明顯改善，「這樣的覆診治療頻率，較適合香港的家長。中醫角度對應ADHD或ASD是心、肝、腎不足，進行調氣調神治療，針灸快者針一個月見效，一般針2-3個月，病情較重者半年，甚或更長。」

針灸比打針痛楚低

對很多家長擔心小朋友怕痛不接受針灸，胡醫師說:「是會有牽扯皮膚的感覺，但針灸比打針的痛楚還輕，其實緊張、害怕多於真實的痛，適當利用圖書、影片、遊戲分散小朋友注意力，在照顧者協助下固定小朋友，針灸是可以順利進行。」