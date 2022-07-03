澳門爆疫︱首現死亡個案　兩長者不治　明起6日內進行3輪核酸檢測

澳門疫情大反彈，並首次出現新冠肺炎死亡個案。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今日（3日）兩名長者搶救無效後死亡，二人本身患有慢性基礎疾病，分別是100歲及94歲女患者，後者已接種兩劑疫苗。



另外，澳門當局亦宣布，會在未來一周再進行三輪全民核檢，周一（4日）至周二（5日）第一輪，周三（6日）至周四（7日）第二輪，周五（8日）至周六（9日）第三輪。由於當局要求進行核檢前要自行進行快測，並在非進行核檢當日也進行快測，所以全澳居民於未來6日除了有3日要進行核檢外，每日都要進行自個快測，即前後總共要做9次檢測。



▼6月26日 澳門疫情▼



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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，2名患者均透過院舍早期加強進行的快速抗原及核酸檢測安排發現，發現時病毒量較低，CT值達30至40。

雖然已在初發階段隔離治療，但由於患有慢性基礎疾病，身體較虛弱，故經過幾天治療後仍不幸離世。

曾宗死亡個案涉100歲長者 需長期臥床

首名死者是100歲的女患者，她於6月30日檢測陽性，入住路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。治療期間並無出現發熱、咳嗽或氣促等症狀，直至今日凌晨病情惡化，搶救無效死亡。

該名患者有高血壓、腦退化、骨折等慢性疾病，長期臥床需人護理。她因個人理由無接種新冠病毒疫苗。

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第二名死者曾打兩針

第2名死亡個案則涉94歲女患者，她在6月29日檢測陽性，入住路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。治療期間沒有出現發熱症狀，但基礎疾病情況轉差，於今早約9時突發病情加重，至早上約10時經過搶救無效死亡。

該名病例有高血壓、高脂血症、中風等慢性基礎疾病，長期需人護理，其已接種2劑新冠病毒滅活疫苗。