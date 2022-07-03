增28宗BA.4/5　元朗趙聿修2學生染疫　10宗無源頭遍全港（附大廈)

本港疫情持續，本港今日（3日）新增1,828宗，確診數字回落至2,000宗以下。今日新增28宗懷疑染新冠病毒Omicron分支BA.4或BA.5個案，有3宗為輸入個案，其餘25宗為本地源頭不明個案，當中至少有10宗為無源頭個案，患者居於將軍澳維景灣畔12座和東港城3座等十幢樓宇，目前本港累計有102宗本地感染個案。



元朗趙聿修紀念中學5A班有兩名學生染疫，分別為一名17歲男學生及一名16歲女學生，兩人均涉及BA.4/5個案。17歲男學證實為BA.5.1個案，住在潭尾PARK YOHO 25A座，6月25日發病，6月24日最後上學，一家五口均呈陽性；另一名同班的16歲女學生於6月28號發病，快測陽性，同日最後上學。該名學生住在元朗采葉庭6座，當局已建議該班暫時停課。



新增1868宗近五日首少於2000宗

本港今日新增宗確診個案，本地個案佔1,681宗，包括437宗為直接核酸檢測陽性及1,244宗快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案佔147宗，總數為1,868宗，為近五日首度回落至2,000宗以下，料因打風檢測站無開有關。

本港新增28宗懷疑染BA.4或BA.5個案，有三宗為輸入個案，其餘25宗為本地個案，當中至少有10宗為無源頭個案，有11宗與上述個案有關連。

涉及BA.4或BA.5的10個無源頭個案屋苑：



-沙田曉翠山莊 10座

-馬鞍山錦英苑A座錦良閣

-大埔宏福苑B座宏道閣

-屯門兆麟苑瑞麟閣，此個案的兩名家人，一名同事及其一名家人皆為陽性。

-青衣偉景花園6座

-葵涌葵聯邨2座聯喜樓，有兩宗個案

-何文田邨適文樓

-將軍澳維景灣畔12座，有三宗個案

-將軍澳東港城3座，有兩宗個案

-西環觀龍樓F座，同一家庭有兩宗個案，另有兩名曾探訪該家庭的人士

機場停機坪兩男地勤中招 曾一同用膳

屯門兆麟苑瑞麟閣其中兩宗個案同樣於Jadine Aviation Services Group工作，並在機場停機坪負責地勤工作。第一宗個案涉23歲男子，於6月22日有輕微病徵，6月24日核酸檢測陰性，6月29日快測陽性。

他曾與另一名同事在6約24日共同用膳，該同事為一名29歲男子，他於6月29日發病及同日快測陽性。二人在機場禁區工作，有機會在飛機進行協調工作及接觸空中服務員，懷疑可能與輸入個案有關，正等待基因分析結果。

加拿大返港女生傳染家人

另有個案與之前個案有流行病學關連，涉及馬鞍山錦英苑K座錦義閣的一個家庭，該家庭有三宗個案，此大廈的同座向、另一樓層之前曾有個案。

另有三宗與輸入個案相關，15歲女生為源頭病人，她從6月21日由加拿大返港，在檢疫酒店接受檢疫直至6月28日早上，同日曾到訪位於太古城金殿臺漢宮閣的親戚家用膳。她住在荃灣荃新天地萬景峯，在第九日樣本呈陽性，其家人亦呈陽性。

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學校方面，當局調查發現兩宗涉及BA.4/5個案均來自同一學校及同一班。元朗趙聿修紀念中學5A班有兩名學生染疫，分別為一名17歲男學生及一名16歲女學生。17歲男學生已打兩針，根據基因分析為BA.5.1個案。他住在潭尾Park YOHO 25A座，6月25日發病，6月24日最後上學，一家五口均呈陽性。

他的16歲女同學於6月28號發病，快測陽性，同日最後上學。該名學生住在元朗采葉庭6座，當局已建議該班暫時停課。

元朗趙聿修紀念中學5A班有兩名學生染疫，分別為一名17歲男學生及一名16歲女學生，兩人均涉及BA.4或BA.5個案。（網上圖片）

歐家榮表示，暫時每日千多宗個案中找到20多宗BA.4/5，但不排除將來個案數字可能上升。

歐家榮表示，6月27至30日學校共呈報1,073宗確診，較再上周的1,112宗類近，而陽性個案涉及899名學生，上周累計陽性比率為0.13%；另有174宗涉及教職員，上周累計陽性比率為0.15%，而同一時段本港共11,000宗本地個案，陽性百分比為0.15%，同樣類近。

歐又指，現時本地感染有一宗個案屬BA4.1，為先前公布的順天邨機場清潔工；其餘則屬BA.5亞系分支。當局發現本地感染個案有數個源頭，與麥當勞群組的單一源頭不同。目前推斷不同源頭的BA.4/5在社區有隱形傳播，當局會留意情況。暫時每日千多宗個案中找到20多宗BA.4/5，但不排除將來個案數字可能上升。

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另有23宗懷疑BA.2.12.1個案，當中有20宗未有發現源頭，有兩宗與其有流行病學關連，包括一宗是家人、一宗是密切接觸者。餘下一宗為與先前個案相關，居愛民邨建民樓，該屋苑先前曾出現個案。

院舍方面，過去兩日當局再收到四間新院舍呈報個案，涉及兩間老人院及兩間宗殘疾院舍，共四名院友及一名員工確診。另有一間之前出現確診者的院舍出現新個案。

五間院舍包括：



-屯門如意之家，為一間殘疾院舍，有一名院友於7月1日發病及同日快測陽性。該名院友已打兩針，曾於6月27日外出，院舍有14名院友被列為密切接觸者。

-西貢基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院，一名院友於6月29日核酸檢測陽性，已打一針，並無病徵，院舍有九名院友被列為密切接觸者。

-觀塘基督教家庭服務中心尚善家舍，一名院友於7月2日發病，同日快測陽性。該名院友已打兩針，曾於6月28日外出；同院一名員工陽性，最後上班日為7月1日，翌日出現病徵，曾照顧該名確診院友，院舍有七名院友及三名員工被列密切接觸者。

-荃灣仁愛護老院第一分院，有一名院友陽性，本身無打針，亦無病徵。7月2日快測陽性，曾於6月29日外出，院舍有六名院友被列密切接觸者。

-荃灣圓玄護理安老院，再有新增個案。之前公佈同一樓層個案有兩名院友陽性，同房九名院友列密切接觸者。另昨日新增另一位同層院友確診，以及一名員工確診，同層約30位院友須檢疫。