確診大廈｜增1009幢　沙田佔最多　迎海、雅典居、名城上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（3日）新呈報1009幢確診大廈，較昨日（2日）減少412幢。十八區中沙田最多共128幢，分佈迎海、雅典居、名城等；元朗亦有123幢，有別是Park Yoho、Park Yoho Napoli、Yoho Midtown等，將軍澳都會駅及日出康城首都都上榜。



九龍區確診大廈有深水涉喜漾、曼克頓山、油尖旺Grand Austin、黃大仙現崇山；港島區有中西區豫苑、灣仔囍滙、東區嘉亨灣等。



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新界區方面，沙田有128幢、分別為、迎海1期2座、迎海1期5座、雅典居7座、帝堡城7座、名城1期1座、名城1期15座、名城2期2座、名城2期3座、雅濤居1座、銀湖．天峰3座等。

元朗佔123幢 將軍澳維景灣畔及都會駅各兩幢上榜

元朗佔123幢，分佈Park Yoho 11B座、Park Yoho Napoli 22座、Park Yoho Napoli 25A座、Yoho Midtown M9座、爾巒茵羅洛斯大道6A座、尚悅．嶺1座、帝庭居10座、溱柏8座、錦綉花園F段第一街、錦綉花園荔枝南路、嘉湖山莊亦有12幢。

西貢（將軍澳）有38幢，有清水灣半島3座、新都城2期4座、東港城6座、維景灣畔12座、維景灣畔17座、都會駅2座、都會駅8座、日出康城首都6座等。

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九龍區有曼克頓山、啟德1號

九龍區方面，深水埗有50幢，分別是喜漾1座、曼克頓山3座、愛海頌5座、泓景臺7座、匯璽8座；九龍城有29幢，包括海濱南岸1座、翔龍灣2座、啟德1號5座；油尖旺有45幢，當中有Grand Austin 1A座；黃大仙有49幢，其中有現崇山1座。

港島有會景閣、囍滙、名門、嘉亨灣

港島區方面，中西區有35幢，分別有豫苑2座、御花園2座、帝后華庭3座；灣仔有29幢，包括會展中心會景閣、囍滙5座、名門V座；東區有86幢，當中有嘉亨灣5座、藍灣半島2座、藍灣半島8座、藍灣半島9座。

政府宿舍方面，順利紀律部隊宿舍2座、柴灣已婚警察宿舍1座、西九龍紀律部隊宿舍1座、西九龍紀律部隊宿舍2座、懲教署職員宿舍1座、懲教署職員宿舍M座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座、消防處永定道消防已婚宿舍2座等。

▼7月3日 確診大廈名單▼

