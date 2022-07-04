倪匡逝世｜文化旅遊局隔日發文表惋惜：喜歡他作品的人仍會懷念他

著名作家倪匡昨日（3日）離世，享年87歲。文化體育及旅遊局今日（4日）表示，對知名作家倪匡逝世的消息深表惋惜，並向他的家人致以深切慰問。局方又指，認為倪匡雖然離開了，相信喜歡他作品的人仍會懷念他。



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文化體育及旅遊局今早表示，對知名作家倪匡逝世的消息深表惋惜，並向他的家人致以深切慰問，倪匡的小說受到廣大香港讀者歡迎，亦多次被改編為影視作品，認為雖然離開了，相信喜歡他作品的人仍會懷念他。

昨午離世 享年87歲

作家沈西城昨日下午在Facebook表示，著名作家倪匡已離世，享年87歲。倪匡早於2019年書展期間透露．受皮膚問題困擾多年，患上皮膚癌，失去味覺，難以享受美食的滋味，聽過醫生意見後，決定放棄治療。

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與金庸、黃霑及蔡瀾被封「香港四大才子」

倪匡與金庸、黃霑和蔡瀾被封為「香港四大才子」，他的科幻小說深受歡迎，曾成為風靡大眾的讀物，其中《衛斯理》是他最著名的作品之一，由在1963年起在報章連載、共出版了156本小說，先後被改編成電影、電視和廣播劇。