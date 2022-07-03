倪匡逝世｜確診皮膚癌前似患濕疹　專科醫生料屬罕見皮膚淋巴癌

「香港四大才子」之一、著名作家倪匡今日（3日）離世，終年87年。他在2019年出席書展活動時，曾主動談起的自己的身體狀況，稱十多年飽受皮膚問題困擾，但求醫時越看執古怪，有醫生稱是濕疹，又有醫生指是皮膚癌，過程就如《封神榜》般，即使最後發現是皮膚癌，但他亦決定不作治療，「我這種年紀，就會對生命的來去看得十分淡然，不會緊張。」

皮膚科專科醫生陳厚毅認，倪匡有可能患上皮膚T細胞的淋巴癌，形容此皮膚癌較罕見，由於與濕疹相似，故很容易過了最適合的治療時機。



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十幾年因皮膚問題看了七個專家

倪匡2019年出席書展時，曾主動分享患上皮膚病，過程「越看越古怪」，就如《封神榜》般，十幾年曾看過七個專家，當中有三人說是癌症，有四人說是濕疹。及後該塊皮膚長了癗，各位醫生亦各持看法，有醫生建議可考慮切割，亦有醫生說可不用理會，「我看自己這麼老，就不管了。」他又透露自己已咳了3個多月，但也沒有康復。

我這種年紀，就會對生命的來去看得十分淡然，不會緊張。 倪匡

2019年稱味覺退化 吃咖喱也吃不出味

倪匡在2019年接受《香港01》專訪時，亦曾指味覺退化，「現在吃甚麼都無味道」，即使吃咖喱亦吃不出味道，形容自己是「死咗九成」。他又曾自封「84匕翁」，而84正是他當年的歲數。他解釋指，人老了便喜歡自己取外號，從字體的外型上，「匕」佔了「死」的一大半，故匕翁意指「死去了一大半的老頭子」。

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最多只能走3分鐘路 稱生命朝不保夕

倪匡在當年的分享會中，曾形容自己「百病纏身」、「朝不保夕」，更稱身上的病已有十多種，最多只能走3分鐘的路，「現在我生命配額越來越少……走路的額配也沒有了，剛才也是用輪椅推到門口。」

倪匡稱，他的日子都很平淡，只有吃飯、睡覺、看書及看報紙，平日晚上9時會睡到早上8時，亦不能像年輕時一樣飲酒，「人生樂趣越來越少，病痛越來越多。」

然後就看一下報紙，陪伴有腦退化的妻子，我覺得一天很快就過去，一星期過得更快，一下子就星期六……不知怎樣過日子，還有看書吧。 倪匡

有可能患上罕見皮膚癌 搽類固醇都無改善

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，皮膚癌是香港的十大癌症之一，大部份可分為非黑色素或黑色素的皮膚癌，兩者均較常見。不過，陳厚毅估計，倪匡患上的並非上述兩種，有可能與皮膚T細胞的淋巴癌有關，「好罕見，不算是常見的皮膚癌。」

他稱，此皮膚癌貌似濕疹，皮膚會萎縮、呈紫紅色或痕癢，亦會出現在陽光照射不到的皮膚位置。而此病與濕疹不一樣，即使搽類固醇後亦未必有改善，較常發生有50至60歲人士。

皮膚科醫生陳厚毅推斷倪匡患上與皮膚T細胞的淋巴癌有關。（資料圖片）

陳說，因難以察覺是癌症，故很容易過了最適合的治療時間，若最初癌症只出現在局部皮膚，患者五年的存活率達8成，但當轉移到淋巴或其他器官，存活率有機會大降至4成。因此他提醒，若濕疹長期難治好，便建議為皮膚切皮檢查及化驗，以檢查是否患上皮膚癌。