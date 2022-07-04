電動車快充半年貴26% 加幅與汽油相若 汽車會：應監察增透明度
撰文：陳栢麟
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有指電動車Tesla的快速充電站過去半年兩度加價，每度電由3.1元升至3.9元，累積加幅約25.8%，與汽油價格加幅相若。香港汽車會會長李耀培今日於電台節目（4日）表示，本港電動車充電站出現求過於供的情況，可能因而帶動充電價格，促政府及第三方機構監察情況，披露更多價格對比，提高透明度。
電動車品牌Tesla的快速充電站過去半年兩度加價，累計加幅逾25%，與同期除稅後的車用汽油零售價升幅23.4%相若，李耀培於電台節目《千禧年代》上表示，政府已澄清加價原因並非因為兩電加價，他認為可能是不少購買電動車的車主，車位沒有充電器，造成大量需求，出現求過於供的情況，帶動充電價格。
對於前環境局回覆傳媒時表示，私營快速充電站的收費由巿場主導，他對此表示不同意，指出政府以往以自由市場競爭為由一直未採取措施穩定油價，令香港油價成世界最貴，認為充電調整收費的機制如油價一樣不透明，建議政府以及獨立機構，例如消委會，能作出監管，包括多作價格對比，增加透明度。
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