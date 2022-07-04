飛行服務隊指工程船下沉拯救困難　專家料船隻失動力致拋起斷開

熱帶氣旋「暹芭」8號風球生效期間，香港西南海面一艘工程船發生斷船事故，目前該船已沉沒，27人墮海失聯，搜救行動仍在進行中，今日（4日）暫再救多1人。香港工程師學會機械、輪機造船及化工分部前主席司徒家成今早（4日）於港台解釋指，料因涉事船隻失去動力，導致錨鏈承受大量扭力而斷開，而船隻亦因而拋起，中間位置成最弱一點，故此會從中斷成兩截。



半截船身在怒海中載浮載沉。（政府飛行服務隊提供）

司徒家成於電台節目《千禧年代》上解釋，一般而言船隻即使落錨，都會保持動力，藉此抵抗風浪，惟船的結構有浮力艙，裝水以作平衡點，以平衡左右傾側，惟一旦出現動力缺失，錨鏈因要承受風力及水力的壓力而斷開，船身會被拋起，當船頭、船尾都有一定重量，「好似搖搖板」，中間位置成為支點，亦是最弱一點，受力容易斷開。

飛行服務隊︰直升機「一架接一架」出動 規模前所未見

事故中有三人獲香港飛行服務隊直升機救起送院，飛行服務隊一級機師李嘉榮於相同節目表示，直升機幾乎是「一架接一架」出動，形容規模是前所未見，而由於颱風與肇事船隻距離近，直升機要繞過雨帶才能到達現場，途程較遠加上逆風，到達現場後只有20至35分鐘進行拯救工作，就要回程入油。

他續指，現場附近有風力發電場，風車有800呎高，直升機要避開風車，飛至1,500呎高、進入雲層，才能夠將飛行高度下降，形容拯救困難非常大。

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飛行服務隊三級空勤主任司徒志鵬則指，抵達現場後見到肇事船隻已嚴重傾側，根本無位置站立，三名船員用手捉實船上欄杆，面對10米巨浪不斷拍打，由於擔心體力不支，故一改慣常一次救一人的做法，決定一次過拯救兩名船員。