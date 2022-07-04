第二代疫苗｜逾600人打針僅現發燒等副作用　孔繁毅：冀12月開打

內地國藥集團與香港大學合作展開第二代新冠滅活疫苗臨床試驗，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（4日）於港台節目《千禧年代》表示，整體進度良好，如果一切順利、疫苗安全有效，希望於11月在香港申請緊急註冊，12月可讓市民接種。



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

臨床試驗計劃9月有初步分析

孔繁毅表示，臨床試驗計劃招募1,800人參與，現時已招募了1,300人，當中超過600人已接種一針或兩針疫苗，整體進度良好，希望9月中至月底有初步分析及數據，如果一切順利、疫苗安全有效，希望於11月申請緊急註冊，12月可讓市民接種。

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未有嚴重副作用 僅疼痛、疲倦、發燒

他續指，第二代疫苗暫時安全，副作用與一般滅活疫苗相若，包括疼痛、疲倦、發燒情況，比例亦接近，但未有嚴重副作用，即使已打兩或三針復必泰、科興疫苗，接種該款第二代疫苗亦看不到有問題出現。

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孔繁毅料BA.5將成本港主流 香港有良好免疫屏障

孔又指，對於本港疫情發展，他相信 BA.4/5將成為主流，但香港於第五波疫情中推算超過400萬人感染BA.2病毒，康復者對BA.4/5有足夠免疫力，加上本港疫苗接種比率高，能產生混合免疫屏障，BA.4/5的傳染力強，但破壞力弱，情況接近流感。

另外，近日出現一宗懷疑是二次感染的個案，他指出，即使是二次感染，都不會造成大爆發，因二次感染的病徵較輕甚至無病徵，造成重症或死亡的情況應該很少，即使在安老院舍的問題亦一樣，但又提到，長者如是長期病患，或令病情較嚴重。