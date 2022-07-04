教師非禮2女生囚3年提上訴　官斥校內犯案難辭其咎　維持原判

五旬教圖書科男教師，在校內多番非禮兩名9至11歲女童，包括摸女童胸，或隔衣物把下體貼近女童私處等，早前在裁判法院被裁定6項非禮罪成，判囚3年。教師不服提出上訴，高等法院法官陳慶偉今（4日）駁回上訴，並在判辭指，教師挑剔女童證供的細節並不公平，認為事件絕無可能是意外，肯定教師是刻意輕薄兩名年幼受害人，維持原判。



指原審官錯誤接納事主口供

上訴人張秉樞(58歲)上訴時，認為原審裁判官錯誤接納兩名女童的證供，和錯誤裁定觸碰非意外，更推斷其中一名受害女童X被非禮時覺得尷尬和難堪，精神難免未能集中，至記憶上有錯誤，上訴人認為原審官在如此情況下，接納女童整體證供可信並不恰當。

挑剔事主口供細節不公

但陳官在判辭卻指，女童X 作供時詳述了事件的起末，但上訴方只揀選一些細微枝節，再放在顯微鏡下觀察，對X的證供加以挑剔，這樣並不公平，也不可能影響裁決。陳官又指，兩名女童最初被侵犯時只有9歲，最後一次被侵犯亦只有11歲，仍十分年幼。女童X不知如何應付，屬正常不過。

官指事件無可能是意外觸碰

陳官續指，以整體證供而論，事件絕無可能是意外觸碰，並確認上訴人是刻意輕薄兩名年幼事主。

判刑方面，原審判上訴人6項罪，每罪的起刑點為18個月，總刑期獄5年，礙於裁判法院的判刑上限為3年，下把刑罰下調為3年，上訴人認為屬明顯過重。

教師校內案難辭其咎

陳官卻指，上訴人嚴重違反誠信，在逾兩年的時間多次侵犯兩名事主，犯案地點更在學校圖書館，他作為老師，有責任保護學童，卻在學校作出這些非法行為，難辭其咎。上訴人選擇不認罪，需要兩女童重新回憶不愉快經歷，雖認同原審判刑5年明顯過重，並認為其中3項案情較輕的控罪，可改為12‍個月作為量刑起點，調節後總刑期為38個月，仍高於裁判署判刑的最高上限，故最終刑期仍為3年。

案件編號：HCMA 527/2021