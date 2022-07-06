清潔工邊做邊讀轉職病房助理　愛心照料助病人康復　獲頒傑出員工

行動不便的醫院病人進食、洗澡，甚至大小二便都需要護理員幫助，護理員由心出發的關懷照料屬難能可貴。今年醫管局傑出員工獎得主之一、東華醫院內科病房服務助理魏碧娟，原是一名醫院清潔員，與病人的長時間接觸令她對病人護理產生濃厚興趣，決心一邊工作一邊進修病人服務助理證書，最終成為一名病房服務助理。她曾悉心照料及鼓勵一名中風病人復健，見證病人由半邊身不能彈動到可撐扶着拐杖出院，病人康復的鼓舞勵，成為其工作動力。

面對洶湧的第五波疫情，碧娟確診康復後便投身隔離病房工作，用自身染疫經歷慰籍每一名不安的確診病人。隔離病房工作的辛酸難以形容，碧娟稱一個信念令她堅持：「抱著憐憫病人的心及做有意義的事，成功克服心理難關。」



今年51歲的碧娟，2013年經朋友介紹到東華醫院從事清潔工作，與病人接觸過程中，漸漸對病人護理產生興趣，並在2014年中修讀病人服務助理證書。碧娟稱，當時一邊工作一邊讀書，經常早上工作晚上上堂，放假基本上都在上課，「當時幾個月都無放過一日假。」

工作要處理病人排泄物 性質帶「厭惡性」

她在2014年底「出師」轉職病人服務助理，至今已在東華醫院工作九年的她，多年來服務內科病房的療養科及康復科，在康復科主要照顧中風病人。由於中風病人多數半邊身或全身不能動彈，餵食及洗澡等工作全靠護理員照顧，清理病人大小二便更是常事，更不時要接受病人因不適而對醫護的謾罵，工性性質時常帶有「厭惡性」。

碧娟表示，料理病人後事過程十分煎熬，因長時間的照料關係十分密切，對方突然離逝令她傷心。（廖雁雄攝）

見證病人日復日好轉感喜悅 初時不適應輪班

碧娟堅持多年的動力，除來自家庭的支持外，更是見證自己照顧的病人，一天天康復的喜悅。她分享工作點滴，指剛工作時，不適應要經常日夜顛倒的輪班，「琴晚收11點、今朝又開7點，開完7點，可能由要返夜收第二朝7點。」

中風病人不能動彈心情低落 耐心安慰終漸漸康復

她稱最深刻見到一名70多歲病人因中風而半邊身不能活動、言語不清，「要好有耐心先聽得明佢講一句。」碧娟稱，了解後才知對方病前經常運動鍛鍊，故心情更加低落，碧娟用心安慰他，又用附近病床的病人復健作為例子，病人終於鼓起勇氣努力復健，最終言語回復正常，住院一個多月後，更可自行用柺杖出院，「睇到佢一日比一日好，好開心、好感動。」

碧娟：料理病人後事過程煎熬 祈助死者有尊嚴離去

醫院工作總是離不開生離死別，碧娟表示，照料病人後事過程十分煎熬，因長時間的照料關係十分密切，「處落有感情，當佢親人咁」，「親人」突然離逝，更令她傷心，幸得同事互相安慰，亦明白幫助死者清潔身體，是為了讓他們有尊嚴地走最後一程，慢慢剋服心理困難。

確診康復即投身隔離病房工作

今年初本港爆發第五波疫情，醫療系統近乎崩潰，東華醫院不少病房亦要轉為隔離病房。碧娟表示，要將原來大多長期臥床療養科的病人移送至其他醫院，幫病人收拾細軟，過程一點都不容易。她說2月下旬左右，自己亦不幸染疫，約一星期康復後隨即投身隔離病房照顧病人，「要着全套保護衣係入面，無得去廁所、飲水、食嘢，都幾辛苦，出返嚟成身都係汗。」

碧娟的熱情、用心待人的工作態度，更感染身邊家人。她表示，女兒或得到自己啟發，幾年前亦投身護理行業，現時亦在東華醫院從事物理治療助理，「母女」並肩作戰：「佢咁後生入行，都仲堅持到，好意外。」

碧娟獲得今年醫管局傑出員工獎，其提名人是東華醫院內科病房經理林珊，林珊稱，碧娟雖然內斂及不善辭令，但她用愛心照顧病人，從不覺得辛苦照料病人有什麼特別，自己亦受感動。她稱碧娟在醫院更肩負帶領新人的重責，希望其出色的心理質素，可一直傳承下去。

▼2月26日 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼

