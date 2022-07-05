涉當傀儡保險代理處理120萬佣金　廉署起訴安達人壽2前代理洗黑錢

安達人壽保險兩名前保險代理，在2019年至2020年間，涉嫌充當「傀儡保險代理」，向安達訛稱經手處理4張保單，並將逾120萬元獲發佣金及獎金的大部份，轉帳予招攬他們參與非法勾當人士，因而於今日（5日）被廉政公署分案起訴各一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。兩名被告現正保釋候訊，以待周四（7日）於東區法院答辯。



廉政公署落案起訴安達人壽保險有限公司兩名前保險代理，各一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。（資料圖片）

被告為歐陽宇煥（44歲）、鄭梓昇（27歲），二人同為安達人壽保險有限公司前保險代理，各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。

控罪指，兩名被告在2019年6月底加入安達成為保險代理，而案件發生在2019年5月至2020年8月，兩人分別被列為3份和1份保單的經手代理人，因而分別獲發佣金和獎金逾96萬元和逾27萬元。

然而，兩人被指並非涉案4份保單的經手代理人，而歐陽宇煥及鄭梓昇涉嫌在獲發以上佣金及獎金後，各保留了逾12.7萬元及逾2.7萬元作報酬，並將共逾100萬元轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。

歐陽宇煥涉嫌串謀他人，知道或有合理理由相信該筆逾96萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。鄭梓昇則涉嫌串謀他人處理該筆逾27萬元的款項。

廉署指，早前接獲貪污投訴遂展開調查，向律政司徵詢法律意見後，按有關法律意見落案起訴該兩名被告。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。