TG群組籲參與集會抵制抗疫　管理員認煽動　官斥增播疫風險囚半年

社交媒體Telegram群組「世界自由集會」的管理員，去年11月發布訊息，呼籲他人示威及慢駛堵路，早前承認煽惑他人非法集結等罪，並稱他後來已取消活動，最終亦沒有人參與。案件今(5日)在九龍城法院判刑，裁判官莫子聰判刑時指，雖然言論及集會自由受《基本法》及《人權法》保障，但被告煽動可能沒有打針或使用安心出行的人士參與集會，增加傳播新冠肺炎風險，更建議參與者以快閃等行動避警方調查，屬有計劃行事，認為須判處阻嚇性刑罰，遂判被告入獄6個月。



被告李誠熙(39歲，電訊公司售貨員)承認煽惑他人參與未經批准集結，及煽惑他人導致公眾地方遭受阻礙等兩罪，指他於2021年11月15日與18日間，煽惑他人參與同月20日在港島舉行的未經批准集結，及在港島慢駛，以阻礙港島區的車道。

被告李誠熙承認兩項罪名被判入獄半年。(資料圖片)

反對疫苗政策呼籲示威

案情指，不知名人士在Telegram成立了「世界自由集會」群組，被告是該群組的管理員，該群組主張對抗港府的抗防疫措施如疫苗接種，及安心出行等。群組欲於去年11月20日舉行集會，又呼籲抵制抗疫措施，被告並曾呼籲司機慢駛及響「咹」，以阻塞港島區的交通。被告被捕後承認，因反對疫苗政策才呼籲他人示威，亦有在群組內呼籲示威者使用散銀搭車，及以快閃行動避開警方追蹤。

對西藥抱懷疑態度認為疫苗不可信

被告求情時稱，他在2021年11月15日才加入群組，並被設為管理員，但他並非群組創立人，但有愚蠢地轉發貼文，他在同月18日已主動取消活動，該活動終亦沒有人參與，亦沒有證據顯示該群組具影響力。他的代表律師又指， 被告自小多病，對西藥抱懷疑態度，認為疫苗不可信。

案件編號：KCCC 992/2022