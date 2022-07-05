發展局中環設展覽介紹本港基建　參觀者可玩遊戲規劃明日大嶼

發展局和規劃署在中環愛丁堡廣場和展城館舉辦的「繼往創未來」展覽今日（5日）開幕，財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪等官員將主持開幕儀式。



展覽分為户外和室外兩個部分，共設有4個展區，展期為明日（6日）至11月30日，其中兩個展區，會以互動屏幕和類似線上遊戲「SimCity」的方式，讓參觀者了解本港的重要基建項目，以及嘗試規劃「明日大嶼」。



今次展覽以「繼往創未來」為題，寓意香港回歸以來，經歷種種挑戰，市民同心合力迎接新的機遇和挑戰，並展示本港在規劃和基建的成就和未來的發展方向，將會由明日起開放，至11月30日完結。

展覽分為户外和室內兩個部份，當中户外展區以「大未來歷奇」為主題，以「棋盤」吸引小孩遊玩，是唯一全天開放的展區。

室內部份則共有三個展區，包括「回顧與展望」、「創建香港新未來」和「建島未來」，當中「創建香港新未來」有互動屏幕展示40多個規劃和基建相關項目，並設有地下連牆的的大LED屏幕，展示本港數碼地圖，以及北部都會區、「明日大嶼」、文化體育等10個「亮點項目」，當屏幕偵測到參觀者移動到地圖上的「亮點項目」時，牆身的屏幕便會展示有關短片，讓參觀者了解相關項目，當局形容此系統為「全港首創大型互動的規劃及基建展覽模式」。

「建島未來」則如SimCity一樣，參觀者可化身規劃師在電子屏幕構建其「明日大嶼」人工島，遊戲系統會累積玩家的數據，以了解他們就人工島上規劃人口、土地用途分布、公私營房屋比例的看法等。

↓明日大嶼計劃↓

