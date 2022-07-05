前食衞局局長陳肇始回歸校園　重返港大擔任護理學院教授

剛卸任的食物及衞生局局長陳肇始未有留任新政府班子，新動向惹人關注。今日（5日）她以新職銜出席香港大學醫學院位於沙宣道3號大樓的開幕儀式，正式以護理學院教授身份回歸校園。出席今日儀式的嘉賓還包括港大校委會主席王沛詩、港大護理學院院長林佳靜、港大醫學院院長梁卓偉及候任院長劉澤星等。



今日港大醫學院位於沙宣道3號大樓舉行開幕儀式，出席嘉賓包括剛卸任食物及衛生局局長的陳肇始，原來她已回歸校園，擔任護理學院的教授，並向港大校委會主席王沛詩介紹護理學院全新模擬教學暨虛擬實境培訓中心。

港大醫學院院長梁卓偉教授亦聯同王沛詩及其他嘉賓，為沙宣道3號開幕進行剪綵儀式。出席儀式嘉賓包括港大護理學院院長林佳靜、屋宇署署長余寶美、候任港大醫學院院長劉澤星及中醫藥學院院長馮奕斌等。

王沛詩表示，祝賀港大醫學院的新進程，香港為全世界最長壽地區，是因為醫療衞生做得非常出色，她指，需要更多這樣的醫療服務貢獻香港。並會繼續迎難而上，培育更多個充滿求知慾的腦袋、更多顆仁心、更多雙能幹的手。這是我們持續對卓越成就的追求，也是為香港、國家、全人類服務及貢獻的宗旨，更形容沙宣道3號是我們奮鬥路上一個重要的里程碑。

沙宣道3號為學術大樓，樓高9層，面積超過1萬平方米。多用途大樓裏面除了有演講廳、課室、研習坊（Learning Commons）等教學設施外，還設有研究室、辦公室等。最先進駐的是護理學院及中醫藥學院，用作培訓同學臨床技巧的教研中心亦已移遷此處。此外，中醫藥學院的全新專科臨床教研中心亦將於短期內投入服務。