兒童疫苗｜盧寵茂稱正積極研究為3歲以下幼童接種：萬萬不能躺平

本港疫情持續在2000宗水平徘徊，醫務衞生局局長盧寵茂今日（5日）再就防疫發表網誌，指保護下一代生命健康是全社會責任，但可惜在香港，暫時未能為三歲以下幼童接種疫苗。盧透露，港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為三歲以下幼童接種，為他們提供更好保護，而目前，香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存。



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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有爺爺嫲嫲為探孫兒每次閉環數天 盧寵茂：可笑也可悲

盧寵茂以「牽小手，去明天」為題發表網誌，指面對全球兒童及青少年感染率不斷上升和來勢洶洶的變異病毒株威脅，加上本港第五波疫情反彈出現大量社區感染，他認識的不少父母都忐忑不安，更指有好朋友剛升任爺爺嫲嫲，為了可安心探望孫兒牽小手，只能每次自我閉環數天及作多次快速檢測，形容是：「可笑也可悲。」

盧寵茂今日（7月5日）發表網誌，指保護下一代生命健康是全社會責任，透露港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望不久將來可以為三歲以下幼童接種疫苗，（資料圖片/盧翊銘攝）

聞新加坡幼童染疫亡 哥哥知悉後失去食慾 盧寵茂戚戚然

他又指到來自新加坡的一段新聞，標題為「我擁抱著他直至他的心跳停頓」，並指該說話來自新加坡一名18個月大幼童的父親，該幼童因感染新冠併發腦炎，短短數日惡化死亡，更令盧感到戚戚然的是，幼童的三歲哥哥恍惚知道弟弟永遠不會再回來而失去食慾，整天只靜靜坐在一旁發呆。

引用王菲《如願》歌詞 指幼童染疫亡事件令人不禁淚目

盧寵茂形容，失去一個小生命，影響的不但是往生者本身，他的父母、兄弟姐妹、爺爺嫲嫲、公公婆婆，以及其他家庭成員都會留下永不磨滅的傷痛。他又引用王菲主唱、電影《我和我的父輩》主題曲《如願》其中兩句歌詞：「你的手我蹣跚在牽，請帶我去明天」指事件令人不禁淚目，因這小孩永遠也無法牽著父親的手。

本港第五波有七名11歲以下兒童死亡 最細只有11個月

他在網誌指，本港第五波疫情期間已有七名11歲以下兒童死於新冠，最年幼的只有11個月大，而根據港大研究人員對第五波疫情期間因感染新冠而住院的1,144名11歲以下兒童所作的分析，感染新冠入院後入住兒童深切治療部及死亡率分別1.8% 及 0.2%，腦神經併發症包括腦炎風險更高達15%，較季節性流感高兩倍或以上。其他後遺症更包括「兒童多系統發炎綜合症」，及「長新冠」症狀，如中樞系統受損、記憶力變差和失眠等。

正與疫苗接種專家委員會積極研究為三歲以下幼童接種

盧強調，保護下一代生命健康是全社會的責任，3歲或以上兒童及青少年應及早接種疫苗，以有效減低受感染後變重症，甚或死亡的風險。不過，香港暫時未能為三歲以下幼童接種，他指港府正與疫苗接種專家委員會積極研究，希望在不久將來可以為三歲以下幼童接種，為他們提供更好的保護。目前，香港必須堅持更精準疫情防控減少社區感染，萬萬不能躺平與病毒共存：「但願牽小手，去明天，一個都不能少。」