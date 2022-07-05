技術員快測呈陽性後　FB明言到訪「藍店」播毒　官斥嚴重判囚1年

技術員作快速檢測發現新冠肺炎呈陽性後，連續5天乘巴士等公共交通工具，又光顧多間食肆包抱元氣壽司及翠華等餐廳，並在Facebook發文明言「食藍店」。他早前承認11項便其他人蒙受感染的危險罪，案件今(5日)在九龍城法院判刑，裁判官梁雅忻指被告行為卑劣，更在網上公開行蹤，令人感到恐慌，認為案情非常嚴重，判被告入獄1年。



被告林顯揚（28歲，影印機技術員），承認違檢疫令，於本年2月25日至3月1日期間，自知感染了新型冠狀病毒，仍到訪多間食肆，包括：新蒲崗「叉燒丼家」、黃大仙新光中心「富臨皇宮」、黃大仙中心「翠華餐廳」、鑽石山荷里活廣場「元氣壽司」、新蒲崗大有街「新蒲崗冰室」等，並在期內乘搭九巴21號、91M、29M、小巴83A、及港鐵由彩虹至黃大仙的列車等。

2月底染疫原定3月初才可外出

案情指，被告在2月24日於Facebook發文聲稱感冒了，並附上快測陽性結果的照片，按照防疫政策，他理應在3月1日及2日獲陰性檢測結果，才可以外出

網上帖文稱日日食藍店

然而被告卻在其帖文又指：「垃圾政府，檢測成個星期都未有結果。」他又稱，若仍未有檢測結果，會「日日出去食藍店」。他在同月28日再發文稱：「元氣夠藍夠愛國，逐隻碟瀨乾淨先夠愛國」。

調查發現染疫後5天內多次外出

被告於今年3月8日被捕，警方調查其「安心出行」及八達通紀錄，發現他在案發期內，曾到過多間食肆，及使用過不同的交通工具，控罪書顯示他在該5天的行程包括：

2月25日，被告曾到訪新蒲崗景福街的叉燒丼家，並曾乘坐九巴21號路線

2月26日，被告曾到訪黃大仙新光中心的富臨皇宮。

2月27日，被告曾乘坐小巴83A路線，及黃大仙中心的翠華餐廳，並乘坐港鐵從彩虹站至黃大仙站。

2月28日，被告曾到訪鑽石山荷里活廣場的元氣壽司店，並乘坐九巴91M號路線。

3月1日，被告曾乘坐九巴29M路線，及到新蒲崗大有街的新蒲崗冰室，及再次乘搭九巴91M路線。

求情稱計劃服刑後做防疫義工

被告被捕後向警員稱，他在2月26日的快測已呈陰性，故認為他不再受法例規限，並對自己所作行為感到抱歉。辯方律師求情稱，報告指被告不成熟和幼稚而犯案，已深切反省，並計劃服刑後做義工協助防疫。

案件編號：KCCC620/2022