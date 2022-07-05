網民指公院處方內地藥物　醫管局：供應有問題或要從不同地區採購

疫情持續導致藥物運送受影響，不少藥物亦出現短缺情況，有網民今日(5日)在社交媒體發文稱，其朋友最近到瑪麗醫院覆診，獲處方內地生產的止痛藥及胃藥，又稱「以後都唔會再開香港Panadol，全部開大陸藥。」

醫管局回覆查詢時表示，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，醫管局或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，公立醫院引入內地藥物不是新事情，早於20至30年前已有引入，「國內藥物唔等於唔安全或無效」。當局會以製藥安全、有效性及成本效益三大方針，引入不同國家及地區的藥物。



有網民在社交媒體發文稱，其朋友最近到瑪麗醫院覆診，獲處方內地止痛藥及胃藥。（網民Facebook 圖片）

一名網民在社交媒體「公務員secrets」發文指，「我朋友今天去瑪麗醫院複（覆）診，政府醫院開大陸止痛藥同大陸胃藥比佢」，只見該網民的配圖顯示，有多盒以簡體字書寫的內地藥物「對乙醯氨基酚片」。

有記者在今日（5日）的疫情記者會上兩度查詢相關事件，惟醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏首次沒有回應事件，再次追問下才稱「無資料喺手，要返去再了解一下」。

《香港01》記者以電郵向醫管局查詢，醫管局回覆指，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，如因疫情嚴峻導致個別藥物供應緊張，當局或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療。醫管局在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。藥劑部職員會因應實際情況提供所需訊息給前線員工及病人，確保用藥正確。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，公立醫院仍以西藥作主流藥物，故內地藥物只佔整體公立醫院藥物少於10%。（資料圖片）

崔俊明表示，公立醫院一向都有引入內地藥物，只是市民未必留意。當局不僅引入內地的抗生素，亦有引入解藥、心血管藥等藥物，而抗生素佔比例較多。他又指，內地藥物估計佔整體公立醫院藥物少於10%。目前不僅是門診、住院病人亦會獲處方內地藥物，他強調，只要當局知道社會需求，就會引入相關藥物。當局會審視數據，再進行實驗測試，確保所有藥物均安全有效，才會處方予市民。