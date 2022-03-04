拆解新冠肺炎兒童用退燒藥全攻略　醫生：勿服用抗生素、阿士匹靈

第五波疫情持續嚴峻，今日(4日)確診數字為5萬2千人，當中不乏兒童感染疫症。由於公立醫院爆滿，病情較輕的兒童不幸中招，只能留在家中服用退燒藥控制病情。由於愈來愈多家長在市面買藥「看門口」，兒科醫生陳欣永將講解，一旦家中小朋友出現發燒症狀，家長在餵藥前應注意事項。



疫情持續至今已有4名兒童不幸離世，而截至2月累計1,939名17歲以下兒童及青少年確診並入院診治，49人需入住深切治療部留醫。兒科醫生陳欣永指出近幾星期以來，病人都甚少前往診所，以遙距診症為主，當中有95%以上是感染新冠肺炎，年紀最細為十幾日大的初生嬰兒。

額探耳探各不同

面對小朋友在家中發燒，家長難免擔心及緊張，坊間探熱針種類多，測到小朋友幾多度屬發燒要服藥呢？陳欣永說：「現時常見的家用探熱器，以『額探』及『耳探』為主，我們一般用中央溫度去度，『中央溫度』即是『耳探』， 攝氏38度以上是為發燒、攝氏39度以上為高燒；如果用紅外線額探測皮膚溫度，會比『耳探』低0.5度，紅外線額探溫度計攝氏37.5度為發燒，『額探』攝氏38.5度以上叫做高燒。」

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藥水有分高低燒用

陳欣永指兒童的退燒藥分高燒用及低燒用，「一般兒科醫生都會分低燒及高燒的退燒藥，低燒的退燒藥以「Paracetamol 撲熱息痛」為主，即是大人的Panadol，一般處方為38至39度發燒可以服用低燒的退燒藥；萬一高燒會用「Ibuprofen布洛芬藥水」，39度式以上是為高燒。」

一般兒科醫生都會分低燒及高燒的退燒藥，低燒的退燒藥以「Paracetamol 撲熱息痛」為主，即是大人的Panadol，一般處方為38至39度發燒可以服用低燒的退燒藥；萬一高燒會用「Ibuprofen布洛芬藥水」，39度式以上是為高燒。(許珞珩攝)

兒科醫生是根據小朋友的重量處方適當的份量，「如果家長在市面買退燒藥附的服用指示，是根據兒童歲數為指標，但醫生會視乎小朋友重量而開藥，因為同年齡都會有肥瘦之分，不應該吃同一個份量，醫生會比較小心謹慎地根據小朋友重量去開藥，通常低燒視乎溫度而配藥。」

兩隻藥水可以一齊食?

由於發高燒及低燒服用的藥物有所不同，兩種藥是否可以同一時間服用呢？陳醫生說：「其實是可以一同服用的，因為兩種是不同的藥物，只不過是同一隻藥要相隔足夠時間，即餵完同一隻高燒藥，下次再餵相同高燒藥要相隔6小時；而餵同一隻低燒藥就要相隔4小時。」

退燒塞肛藥好啲?

近日很多家長到處撲退燒塞肛藥，陳醫生說：「塞肛藥亦有分高燒及低燒兩種，高燒塞肛藥跟高燒藥水是同一隻藥，不能夠同時間使用，只能各選其一；低燒塞肛藥同低燒藥水也是一種藥，不可同一時間用，只能各選其一。退燒藥水同退燒塞肛藥藥性一樣，服用前要因應體溫、體重而定。」

染疫後發燒幾多日?

在最近三星期，陳欣永醫生指出為小朋友診症的經驗中顯示，大部分染疫兒童約發燒三至五天，「新冠肺炎是冠狀病毒之一，除了有呼吸道病徵，咳、鼻水、痰之外，亦都可以有腸胃病徵，小朋友常見出現嘔吐、肚痛、肚痾等情況，大部份頭兩日會比較高燒，去到第三、四日發燒會慢慢受控，期間出現的高燒可以去到39、40度或以上。」.

以下症狀必須去急症室

由於現時沒有一間私家醫院接受新冠肺炎確診者住院，而公立醫院急症室亦要輪候較長時間，令家長擔心染疫後，小朋友出現併發症不知如何處理。陳醫生說：「大部分新冠感染個案都會留在家中觀察，因為萬一有併發症，例如突然間抽筋、神志不清、出現迷糊狀態，就會擔心有腦炎等併發症，就要立即電召救傷車去急症室。或者有一些年幼的嬰兒，如果是三個月大以內，萬一出現發燒，又感染了新冠肺炎，亦屬高危群組，較易出現併發症，如腦炎、腦膜炎等。」

他續指：「我建議留院觀察，但因為現時急症室人手緊張，我收到一個案是20幾日大的初生嬰兒在急症室等候一天仍未安排入院，所以也明白現在社區的困難，但是，在兒科醫生的角度，年紀越細的BB，萬一感染後有發燒，也建議要留在醫院觀察，但私家醫院一定不接受病人，所以唯一出路是政府公立醫院。」

檢測需持續

由於在陳醫生的應診病者中， 佔9成半的小朋友也是確診新冠肺炎，當中大部份是全家受感染，他建議：「因為新冠肺炎的傳播性非常之高，值得一提，發燒第一、二日，去做快速測試未必一定是陽性，如果小朋友有發燒症狀，又曾接觸確診者，家長不應只為他做一天的快速測試，會建議第二、三日持續進行檢測。」

退燒藥應放雪櫃嗎?

另一個令家長關注是的問題是，如何存放退燒藥，陳欣永說：「退燒藥物不用放在雪櫃，放在室溫地方即可，但要注意，放藥位置的溫度，當然不要放在焗爐上面，應放在一個清涼、陰暗地方；如果將藥物放在雪櫃，經常開雪櫃取食物，有時候會有倒汗水、霧氣，反而會影響藥性與質素，一般而言不一定要放入雪櫃儲存。」

他補充：「除非某類藥物，譬如是抗生素，就需要放在雪櫃儲存，否則會變質；在處方藥的時候，姑娘或藥劑師會講清楚給病人知道，藥物是否有需要放在雪櫃保存，一般其他退燒藥、傷風感冒藥是不需要放在雪櫃儲存。」

小朋友可食成人退燒藥嗎?

一旦家中沒有兒童服用的退燒藥，家長是否可以讓小朋友服用成人退燒藥呢？陳欣永說：「如果成人退燒藥裏面有阿士匹靈，是絕對不適合給小朋友服用，如果那種退燒藥的份量只得Paracetamol的成份，而沒有混合其他成份，也可以根據小朋友重量而服用，但我們要小心，這一定要視乎小朋友的重量去決定藥份，而一粒成人份量的Panadol大約500毫克，要小心不是每一個小朋友都適合吃這個份量，所以有疑問最好諮詢醫生，由醫生根據小朋友體重而決定應該服用什麼藥物。」

如果成人退燒藥裏面有阿士匹靈，是絕對不適合給小朋友服用（AP）

新冠肺炎勿用抗生素

陳欣永醫生提醒家長，抗生素對新冠肺炎是沒有效用，「抗生素是打細菌之用，如病人有細菌感染，才會被處方抗生素藥，但現階段大部分發燒都是新冠肺炎的感染，所以不用處方任何抗生素。」

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