「香港從不是英國殖民地」引起爭議　梁美芬倡組網軍發放正確資訊

立法會教育事務委員會今日（5日）召開會議，當中討論高中公民與社會發展科與中國歷史科。議員梁美芬認為需加強學生對「香港從不是英國殖民地」的認知，又倡議組成「網軍」在網上發放知識，以接觸更多年輕人；議員吳秋北則認為現時中史科當中「屈辱史」的篇幅不足，又認為課程避談改革開放前歷史，認為課程上有很大改善空間。



委員會主席梁美芬認為需組織一隊「網軍」，在網上發放知識。（羅君豪攝/資料圖片）

立法會教育事務委員會今日召開會議，是教育局局長蔡若蓮接任後首次開會，當中討論到高中公民與社會發展科及中國歷史科課程。

教育局長蔡若蓮：會着力提升學生資訊素養

立法會議員（選舉委員會）梁美芬提到「香港從不是英國殖民地」不論在一國兩制或中國歷史都十分重要，但「發現好多人好似發現新大陸，掉返轉話你哋你抹黑」，認為教育居需投放更多資源，又認為需組織一隊「網軍」，在網上發放知識，「太多年輕人係睇網架咋嘛，有冇呢個team，個網軍去做返正確知識喺個網呢？」

教育局局長蔡若蓮回應指並無資源組織網軍，但稱會着力提升學生資訊素養，讓他們有判斷是非的能力。教育局副秘書長康陳翠華則回應指，過往沒有教科書評審，今次有教科書評審便共冶一爐，作出糾正。

吳秋北則認為現時中史科當中「屈辱史」的篇幅不足，有很大改善空間。（廖雁雄攝/資料圖片）

吳秋北：中史「屈辱史」篇幅不足 鴉片戰爭講得少

議員吳秋北則認為現時中史科當中「屈辱史」的篇幅不足，例如「鴉片戰爭果啲講得好少」；他又提到改革開放前後比例不均，認為是避談改革開放前歷史。他引用國家主席習近平曾指「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」，指兩者相輔相成，教材上有很大改善空間。

教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華表示，局方用很大力量令學生學更多歷史，當中初中課程包括抗日、八國聯軍、日本入侵以至建國都有，例如今年用抗戰讓學生了解更多打仗歷史，希望學生對近代歷史有更深切的認識。