確診大廈｜增1107幢　太古城佔9幢　涉淘大德福　駿洋邨5幢4上榜

本港新冠疫情肆虐，今日（5日）新增2,268宗確診，再度重上2,000宗水平。最新的確診大廈名單中，新增1,107幢大廈入榜，數目比昨日多94幢，繼續以沙田區為各區之首，共有106幢大廈上榜，當中沙田駿洋邨重災。



其次為東區及觀塘區，分別錄得100及97幢大廈，包括太古城9幢，以及康怡花園、德福花園、淘大花園等私人住宅上榜。此外，亦有7間酒店及8幢政府紀律部隊宿舍上榜。



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中大、恒大及李寶椿書院各一大樓上榜

確診大廈名單今日新增1,107幢大廈上榜，與昨日相同，沙田區繼續位於榜首，以106幢佔最多。當中涉及不少私人屋苑，例如銀禧花園2座、6座及8座；新港城B 座、F座、H座及K座；沙田第一城21座、31座及50座，較數日前高峰期有所回落。

公共屋邨方面，曾被徵用為檢疫中心的駿洋邨亦重災，5幢大廈中便有4幢上榜，包括駿山樓、駿時樓、駿湖樓、駿逸樓；水泉澳邨的山泉樓、明泉樓、映泉樓及欣泉樓亦上榜。此外，名單亦包括3間學校的大廈，為香港中文大學第三苑、香港恒生大學M座、香港李寶椿聯合世界書院3座。

▼7月2日 確診大廈名單▼



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太古城61幢大廈有9幢中招 安泰邨11中6

至於東區與昨日同樣排第二，共有100幢大廈上榜。其中太古城61幢大廈，便有9幢上榜，包括唐宮閣、夏宮閣、廬山閣、恆天閣、泰山閣、漢宮閣、綠楊閣、金星閣及龍山閣。此外，亦有康怡花園B座、E座、G座及R座；城市花園4座及7座；港運城1座等。

觀塘則以97幢排第三，涉及不少為公屋或居屋邨，例如11幢大廈的安泰邨，便佔逾一半有6幢上榜，包括和泰樓、德泰樓、恆泰樓、景泰樓、盛泰樓、豐泰樓及錦泰樓。私人屋苑方面，亦有德福花園C座、K座、S座、T座；淘大花園B座、E座、J座、K座；麗晶花園9座；麗港城16座等。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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7間酒店上榜 4間位於油尖旺

酒店方面，共有7間酒店上榜，包括中西區的宜必思香港中上環酒店；東區的北角海逸酒店；沙田區的香港沙田萬怡酒店；油尖旺區的帝國酒店、都會海逸酒店、香格里拉酒店、馬哥孛羅香港酒店。

至於政府宿舍則有8幢上榜，全為紀律部隊宿舍，包括柴灣已婚警察宿舍1座、荔景紀律部隊宿舍3座、順利紀律部隊宿舍7座、消防處百勝角已婚人員宿舍1座及4座、屯富路紀律部隊宿舍、消防處永定道消防已婚宿舍2座、豐盛街紀律部隊宿舍2座。

此外，香港科技大學教職員宿舍3座、香港賽馬會職員宿舍駿逸閣亦上榜。