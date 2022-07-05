強制檢測｜增55處涉觀塘凱滙、掃管笏OMA OMA　東區2大家樂同上榜

新冠肺炎疫情反彈，政府發出強制檢測公告，將55個處所納入強制檢測名單。由於有陽性個案曾到訪，當中有5間食肆上榜，大家樂亦佔2間，分別位於鰂魚涌海山樓及筲箕灣耀東商場，另外鰂魚涌英皇大樓大快活亦在名單內。



上榜大廈以屯門5幢佔最多；中產住宅有西灣河嘉亨灣1座、將軍澳海翩滙5座、掃管笏OMAOMA2B座、荃灣萬景峯2座、牛池灣清水灣道8號和觀塘凱滙1座等。公告列明，任何人士若在指定期間曾到訪有關地方，須於明日或後日（6日或7日）接受核酸檢測。



▼7月5日強制檢測公告▼



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五間食肆上榜 包括鰂魚涌英皇大樓大快活

根據公告，有52處因有陽性個案曾到訪，故今天被納入強制檢測，其中食肆佔5間，當中包括有北角港運城的「聯盛宴」、旺角黑布街的「南豐小廚雞煲火鍋」。

另外，今次亦有兩間「大家樂」上榜，分別位於筲箕灣耀東商場、鰂魚涌海景樓及海山樓地下低層；鰂魚涌英皇大樓的「大快活」亦在名單內。

新界佔最多涉22處 屯門重災

在住宅方面，新界佔最多，共有22處須強檢，當中包括將軍澳海翩滙 5 座、荃灣萬景峯2座、掃管笏的OMA OMA 2B 座、東涌映灣園悅濤軒10座等。屯門5幢佔最多，涉富泰邨美泰樓、錦華花園B座、友愛邨愛曦樓、兆山苑椰景閣和大興邨興平樓。

九龍區則排行第2，共佔15幢，分別有觀塘凱滙1座、大角咀維港灣9座、啟德天寰天海匯3座、牛池灣清水灣道8號、土瓜灣翔龍灣6座等。此外，觀塘順利紀律部隊宿舍 5 座亦要強檢。

最後港島區亦佔10幢，當中有跑馬地蔚雲閣、北角康福園B座、西灣河嘉亨灣1座等。

3大廈污水檢測陽性納強檢

除了上述地方外，另有3處因污水樣本檢測呈陽性，故同樣被納入強檢名單，包括粉嶺碧湖花園 2 座、青衣綠悠雅苑 1 座、大埔宏福苑宏志閣。

政府表示，已在各區設立流動採樣站。即使已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。而3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，則無需接受強制檢測。

政府重申，因強制檢測公告而須進行強制檢測的人士，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。