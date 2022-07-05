澳門疫情｜新葡京13員工確診被圍封　保安清潔物管需做四日核檢

澳門疫情嚴重，確診數字持續上升，昨日（4日）新增89宗陽性個案。第四輪全民檢測結束，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，已累計71管混樣樣本呈陽性（即按機制最多可能有710人受感染），明日起將開展第五輪全民檢測。當局目前通過流行病學調查，正跟進13,010人。



此外，涉及第18群組的新葡京於傍晚被圍封，並列為最新的紅碼區，目前該群組有13人確診，涉多名工作人員。澳娛綜合度假股份有限公司回應指，將持續與衛生局及博監局保持緊密溝通，配合澳門政府的防疫指引。



▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



昨增89宗核酸陽性個案 累計共941宗

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日公布，昨日新增89宗核酸陽性個案，自6月18日起累計共941宗；新增個案有66宗為社區發現，23宗為屬管控中發現。此外，當局通過流行病學調查，正跟進13,010人，當中「核心密切接觸者」佔2,220人。

第四輪全民核酸檢測累計71管混樣陽性

應變協調中心並於今晚公布，第四輪全民核酸檢測於今午6時結束，已採樣637,349人次，其中575,424人次已獲陰性檢測結果；累計共有71管混樣樣本呈陽性，即按機制最多可能有710人受感染。此外，明日起開展下階段全民核酸檢測，屆時將會向市民派發10個KN95口罩。

目前酒店隔離共2826人

衛生局傳染病防控處處長梁亦好，今午便於疫情記者會表示，自第四輪全民檢測發現首個樣本陽性時，已啟動流動採樣小組，上門為疑受感染的人士採樣，目前工作暢順。澳門旅遊局表示，目前在酒店接受醫學觀察合共為2,826人，當中包括1,893名澳門居民、452名外地僱員和481名旅客。

梁又指，雖然近兩日的核酸陽性個案數字增加，但仍屬預期之內。惟保安服務業、清潔服務業及物業管理業的感染風險較高，故要求上述3類重點人群，由周三起一連四日需接受核酸檢測。

新葡京涉第18群組 至今有13宗病例

應變協調中心亦於今晚公布最新紅碼區清單，包括新葡京酒店在內，共有17個紅碼區。涉及第18群組的新葡京於傍晚被圍封，該群組至今有13宗病例，涉及不同範疇的工作人員。據澳門傳媒報道，酒店大堂外亦設有帳篷，多名身穿防疫保護衣的人員，在出入口駐守以禁止所有人進出。

新葡京所屬的澳娛綜合度假股份有限公司回應指，一直嚴格執行並主動配合澳門政府的防疫指引，將持續與衛生局及博監局保持緊密溝通，支持防控工作，以保障員工和顧客的健康與安全。澳娛又稱，將上下一心，與全體澳門居民同心抗疫，期望疫情早日受控，社會恢復正常。