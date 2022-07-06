港鐵加薪｜港鐵大部份員工加薪3.3%至5%　另獲至少1.5個月獎金

行政會議昨日（5日）建議各級公務員劃一加薪2.5%，或成為商界的參考指標。過去兩年均凍薪的港鐵，今日（6日）亦公布薪酬調整結果，加薪幅度為1.6%至5%。



港鐵加薪方案中，加幅與員工的工作表現掛鉤，分為五級評分，獲評最高五分者今年將獲加薪5%，至於大部份員工可獲3.3%加幅。另外，工作表現達評分三級或以上的員工，均可獲發放相等於1.5個月基本月薪的特別獎金，部份表現最佳員工，更可獲相當於約2.17個月薪金的獎金。



▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



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港鐵另向員工發1.5個月至2.17個月特別獎金

港鐵的薪金調整與員工表現掛勾，表現評分設一至五分，最佳為五分。港鐵經歷兩年凍薪之後，消息指，除了評分只獲一分的員工，其餘可獲加薪1.6%至5%。當中佔員工人數最多、表現獲評三分的員工，加薪幅度為3.3%；至於獲最高五分的員工，更可獲加薪5%。

除基本薪金上調，消息指，港鐵亦會向大部份員工發獎金，獲評三分或以上的員工，可獲發相等於1.5個月基本月薪的特別獎金。另外，獲五分及四分的員工，則可額外再領取工作表現獎，連同1.5月的特別獎金，分別合共可領取2.17及1.83個月薪的獎金。

產假增至16周 侍產期倍增至10日

消息又指，其他員工待遇亦有改善，在分娩假方面，將由原本的14周，增加至16周；侍產期亦由原本的5日，倍增至10日。

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日沙田站情況▼



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工會倡薪酬機制加入按年資增薪

對於加薪幅度，屬工聯會的香港鐵路工會聯合會認為，幅度接近今年通脹，但仍未能抵消過往2年累積通脹。

工會又指，隨疫情穩定，港鐵客量上升，加上東鐵過海段通車，員工的工作量不斷加重，惟現時絕大部份空缺仍凍結，人手嚴重不足。工會續指，根據早前的問卷調查結果，假如經濟好轉，34.9%受訪者表示會考慮於短期內轉工，情況令人擔憂，顯示員工對薪酬調整機制失去信心，必須檢討機制，改善薪酬架構，增加年資因素，以挽留鐵路人才。

香港鐵路工會聯合會認為，薪酬加幅接近今年通脹，但仍未能抵消過往2年累積通脹。（香港鐵路工會聯合會相片）

隸屬勞聯的香港鐵路總工會則表示，對加幅感到滿意，認為紓緩了員工經濟壓力，亦認可員工於疫情期間的付出。不過該工會同樣指，不少部門出現人手短缺、人才流失問題，因此要求港鐵制定「年資增薪機制」，以服務每隔五年增薪一次為原則，挽留有經驗的員工。

▼5月16日 東鐵線過海段通車後首個上班日早上大埔墟站情況▼



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工會早前要求至少與公務員加薪水平看齊

香港鐵路總工會及香港運輸物流業工會聯會早前表示，港鐵去年全年賺95.52億元，而且車務營運亦因疫情紓緩及復工復市復課，相信來年盈利勢有遞增，希望港鐵能體裇疫情下依然堅守崗位、維持鐵路正常服務員工的生活壓力，為員工合理加薪。

工會之前提出三大訴求，包括要求加薪幅度不低於本年度政府公務員加薪水平，抵銷通脹所帶來的影響；制定年資增薪機制，以服務每隔五年增薪一次為原則，彰顯和體現年資的價值及對員工的認可；以及每年公布港鐵員工薪酬平均中位數，並按中位數調升低薪員工的薪酬水平，以提升與其他行業勞動市場的競爭力，減低流失率。