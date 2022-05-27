東鐵｜大埔墟及馬場站明年裝月台閘門　港鐵擬覓地展示退役列車

百年歷史的東鐵線本月中終於延伸過海，在全線啟用韓國製九卡車前夕，有大批鐵路迷送別舊有俗稱「烏蠅頭」的12卡英國製列車。過往不時有鐵路迷希望港鐵保留集體回憶，保育舊列車，港鐵車務總監李家潤今早（27日）於立法會表示，現時正尋覓地方，希望向大眾展示集體回憶，「睇到『黃頭』、『烏蠅頭』嘅風姿」。

另外，會上多名議員追問東鐵安裝月台閘門進度。李家潤表示，正檢視列車的合適停車位置，之後將分階段安裝閘門，預料2023年中率先在大埔墟站及馬場站安裝。問到何時全線完成安裝，李未有交代時間表。



▼東鐵列車演變▼



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東鐵最先使用蒸汽火車，至60年代起全面改用柴油火車。到1978年，九鐵展開電氣化工程，沿線鋪設雙軌及安裝架空電纜等，並向英國都城嘉慕訂購本港第一代電動組合列車，即中期翻新列車變身成「烏蠅頭」前的「黃頭車」，當時列車憑搶眼黃色車頭設計，因而獲得「黃頭車」的稱號。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，之前有大批鐵路迷歡送12卡「烏蠅頭」列車退役，不少人都希望重見已退役的「烏蠅頭」及「黃頭」，但香港鐵路博物館只保留年代更久遠的列車。他問到港鐵如何展示已退役列車，是否可擴建鐵路博物館。李家潤表示，正尋覓地方，研究如何展示集體回憶，「睇到『黃頭』、『烏蠅頭』嘅風姿」。

▼5月6日 東鐵「烏蠅頭」12卡列退役▼



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另外，2013年港鐵曾就東鐵線安裝閘門訂出整體工程計劃時間表，今日多名議員追問進度。民建聯議員陳克勤表示，東鐵線列車經過時產生大風，如月台沒有閘門，會對乘客產生威脅。同屬民建聯的劉國勳亦稱，東鐵過去不時有人墮軌，又或闖入路軌範圍，無論從安全或運作角度，都要盡快安裝。

港鐵車務總監李家潤（資料圖片／鄭子峰攝）

未交代東鐵全線車站安裝月台閘門時間表

李家潤表示，之前已在東鐵車站完成月台加固工程，現正調校列車的合適停車位置等前期工作，預計2023年中，會先在大埔墟站及馬場站安裝閘門，之後再檢討及改善安裝過程，會分階段安裝。多名議員追問何時於全線車站完成安裝，惟李未有正面交代。

身兼鐵路事宜小組委員會主席的陳恒鑌，對港鐵的回覆表示失望。陳說，港鐵經過10年時間，仍未提交東鐵全線安裝閘門的時間表，直指情況不合理。