港鐵工會指凍薪兩年飽受通脹之苦　提三大訴求促合理加薪

疫情稍緩和，打工仔紛紛表達加薪訴求。有港鐵工會提出三大訴求，促請港鐵今年為員工合理加薪，幅度不低於今年政府公務員加薪水平、制定年資增薪機制，以及每年公布港鐵員工薪酬平均中位數，並按中位數調升低薪員工的薪酬水平，以提升與其他行業勞動市場的競爭力。



▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段通車▼

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香港鐵路總工會及香港運輸物流業工會聯會表示，港鐵跟隨政府連續兩年凍薪，使員工飽受通賬持續上升、購買力下降之苦。有見及港鐵公布去年業績全年賺95.52億元，車務營運亦因疫情紓緩及復工復市復課下，本地客運量回升，加上沙中線及東鐵綫過海段開通，相信來年盈利勢必有所遞增，工會希望港鐵能體裇疫情下依然堅守崗位、維持鐵路正常服務員工的生活壓力，本年度為員工合理加薪，鼓勵士氣。

工會又指，新入職員工薪酬以該年度社會薪酬水平起跳，而年資較長員工因劃一幅度加薪，令其薪酬水平遠遠跑輸大市，令港鐵新入職員工與資深員工薪酬相差無幾，認為不合理，亦無法挽留人才。

因此，工會提出三大訴求，包括要求加薪幅度不低於本年度政府公務員加薪水平，抵銷通脹所帶來的影響；制定年資增薪機制，以服務每隔五年增薪一次為原則，彰顯和體現年資的價值及對員工的認可；以及每年公布港鐵員工薪酬平均中位數，並按中位數調升低薪員工的薪酬水平，以提升與其他行業勞動市場的競爭力，減低流失率。

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