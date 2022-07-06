蘭桂坊爆疫酒吧Zentral群組收19張告票　強制檢測令共44張

第五波疫情下，政府會向食肆、大廈發出強制檢測公告。醫務衞生局局長盧寵茂今日（6日）以書面回覆議員質詢時提到，截至6月25日，當局向六間餐飲處所，發出27張定額罰款告票及69張強制檢測令，其中一度出現群組爆發的中環蘭桂坊酒吧Zentral，涉及19張定額罰款告票，即被罰19萬元，佔了七成告票。



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



+ 1

盧寵茂以書面回覆議員質詢時透露，第五波疫情至今，政府曾派員往14幢被納入強制檢測公告的大廈，展開執法行動，檢查超過3,800名受檢人士的檢測報告，並向243人發強制檢測令，以及向12人發強制檢測令和處定額罰款。其中香港仔中心港昌閣有220人受檢查，9人收到強制檢測令，及處定額罰款，佔受檢人數4.1%。

▼7月3日起強制檢測公告▼



+ 17

另外，政府於5月7日派員到九龍海富苑A座海寧閣展開執法行動，檢查500名受檢人士，最終85人未做檢測，收到強制檢測令，佔當中的17%。

強制檢測的大廈（政府文件）

除了住宅大廈，由恢復發出強制檢測公告至6月25日，已涵蓋178個餐飲處所，當中有食肆未遵從強檢公告，被票控定額罰款及收到強制檢測令。截至6月25日，衞生署共處理27張定額罰款告票，及69張強制檢測令，總共涉及6間餐飲處所，其中三間曾爆發群組感染的中環蘭桂坊酒吧，包括Zentral、The LINQ及Shuffle，都曾涉及定額罰款告票及強制檢測令。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



Zentral一共涉及19張定額罰款告票及44張強制檢測令；Shuffle則涉兩張告票及八張檢測令；The LINQ則有一張告票及七張檢測令。單是Zentral已佔70.4%的食肆告票及63.8%的檢測令。另外，東涌的譚仔雲南米線亦收三張告票及四張檢測令。當局指，至今未有人因違反強制檢測令而被定罪的個案。

強制檢測的食肆（政府文件）

盧寵茂提到，衞生署衞生防護中心轄下的個案追蹤辦公室人員，會就個案展開流行病學調查及接觸者追蹤工作，當中包括透過「疫苗通行證」而取得曾到訪出現爆發並發出強制檢測公告的場所，並跟進相關人士的檢測結果。個案追蹤辦公室現時有200名現職紀律部隊人員，或退休後以合約形式聘用的前紀律部隊人員。

另外，衞生署轄下的強制檢測違例檢控辦公室，負責跟進違反強制檢測公告及檢控工作，包括向違規人士發出強制檢測令、定額罰款通知書及展開檢控程序，現時該辦公室的人手為95人。