近日入院人數增至逾百　留醫病人按月增一倍　醫管局憂影響服務

新冠肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增2,815宗確診個案，當中本地個案佔2,672宗，而輸入個案佔143宗，並再新增一名患者死亡。



醫院管理局提到，在過去一個月，留醫或每日新增確診病人均呈上升趨勢，其中6月初，每日新增確診入院人數已回落至每日30至40人，但在本周已達過百人以上；住院個案數目方面，留醫人數亦由約400人，增約一倍至約830人，危殆、嚴重病人人數亦有上升。



醫管局指，雖然初步仍能應付，但擔心確診個案再大量上升，會對服務構成壓力，故呼籲市民不要掉以輕心。



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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，在新增住院個案數目方面，於5月初，每日新增入院人數約有70至80人，然後疫情開始緩和，直至6月初，新增人數已回落至每日約30至40人。不過她稱，在過去數周，特別在本周，每日新增確診入院人數已達過百人以上，故坦言很關注情況。

危殆、嚴重病人增加

而住院個案數目方面，在6月初時，入院人數約有400人，但現在已有約830名確診病人留醫，即人數增約一倍。同時危殆、嚴重病人，亦由平均之前的20人，至近幾日上升至約30人，「所以擔心疫情比之前嚴重咗。」

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籲不要掉以輕心

關慧敏指，雖然醫管局已做了不同準備，但希望市民不要掉以輕心，未打齊針的市民應盡快接種疫苗，並要定時檢測，確診病人亦可預約到指定診所求醫。

她強調，早前在第五波疫情中，當時公立醫院要收納大量確診病人，對公院服務造成很大壓力，屆時服務可能需要因此調整，一些非緊急服務亦有機會要暫停。因此，她呼籲市民應小心。

若供應緊張 會進口合約以外的藥物

此外，有報道指公立醫院近日向病人處方至少兩款由內地藥廠生產的撲熱息痛（Paracetamol），但在衛生署網頁未見有關藥物的註冊資料。

被問及衛生署有否為相關藥物註冊，以及醫管局的採購及處方數目等，關慧敏回應指，手上未有採購及處方數字，但強調藥物品質和安全是醫管局採購藥物的首要考慮，若藥物出現未能預計的供應問題，例如疫情下有個別藥物供應緊張時，醫管局有需要在不同地方進口或採購合約以外的藥物，以保障病人有適切治療。她又說，在得到政府的許可下，才會引入相關藥物。