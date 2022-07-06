1萬元失業支援｜13萬人申請被拒有6大失敗原因　四成未證明合資格

第五波疫情下失業率一度上升，政府早前推出一萬元的臨時失業支援計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今日（6日）以書面回覆議員質詢時提到，計劃共收到約47萬宗申請，截至6月24日，共批出約34.2萬宗，12.8萬宗則被拒，即大約27.2%的申請不成功。在被拒的申請中，局方列明六大拒絕原因，當中有約5.2萬宗的申請，其資料未能證明符合申請資格，包括無法證明於指定場所工作、沒有提供離職或停職證明等。



▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



政府於今年3月推出臨時失業支援計劃，成功申請者可獲一萬元資助。孫玉菡以書面回覆議員質詢，交代計劃的最新數據。他表示，一共收到約47萬宗申請，其中13萬申請人報稱「受僱於受第599F章所限的指定處所」；另約33萬人稱「已失業至少連續30天」。

截至6月24日，計劃批出約34.2萬宗申請，當中有部份個案政府使行酌情權審批，例如只差一兩天才符合30日失業的要求、失業期內曾從事少量散工等。不過政府未有統計相關個案的數字。

至於未獲批的12.8萬宗申請，政府概括了六大被拒原因，其中佔最多的是，申請資料未能證明符合申請資格，一共有51,940宗，包括沒有提供離職或停職證明；其資料無法證明工作場所受限於指定場所；沒有提供僱主聯絡資料；其補充資料與申請表的資料或強積金紀錄有矛盾。

申請被拒的原因（政府文件）

第二大原因是2021年10月至12月的月入不符合2,700元至3萬元的要求，涉及36,170人。第三大原因則是，雖然申請者報稱被要求短暫停工，但其工作場所並非受限於第599F章的指定場所，相關個案涉21,140宗。

孫玉菡表示，理解不少申請人雖然不符合申請資格，但仍嘗試申請，強調最終獲批的申請數目，與2022年2月至4月的失業及就業不足總人數相若。他又指，47萬宗申請中，有約21萬名申請人以強積金戶口以外的文件，作為收入證明申請。他認為，強積金戶口數據是可靠的第三方資料，有助快捷核實申請人的資格，減低濫用機會；現時接納強積金戶口以外的收入證明，是特殊的安排，對應計劃的獨特性。