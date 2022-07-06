黃克強指習近平提國家強盛靠科技　參觀科學園後稱：心裡有底

香港大力推動創科，牽頭的香港科技園公司今日（6日）慶祝成立20周年，行政總裁黃克強表示，白石角科學園、三個創新園及九龍塘創新中心目前支援約1,100間企業，園區科企工作人數逾1.7萬人。



黃引述國家主席習近平6月30日到訪園區，提及國家強盛要靠科技，香港更要成立國際創科中心。黃指習近平該番講話令其感到責任重大，又指習近平參觀過後稱:「來香港以後，我心裡有底了。」



黃克強指習近平參觀科學園後，表示「心裡有底了」。（張浩維攝）

黃克強表示，習近平到訪科學園對科技園公司意義深遠，並明確表示香港具備有一切條件成為國際創科中心，形容為他們「打下強心針」，更能吸引本地及海外創科人才，及世界頂尖的研發團體。他稱當日為習近平介紹園區7個不同產品，涉及生物科技、月球探測、人工智能及無人機等。他指習近平參觀講話中，提到國家強盛要靠科技，香港更要成立國際創科中心，並指到港後「心裡有底了。」

園區內企業過去4共籌得逾680億元

科技園公司指，現時公司共支援超過24個國家和地區、超過1,100多家初創及科技企業，企業數目增長超過40%。過去4年，園區公司獲投資案例超過220宗，籌得超過680億元。科技園創投基金管理超過6億港元資產，其中，公司每投資1元，便吸引外間投資16元。

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深圳福田香港科學園深圳分園今年底開幕

黃克強又稱，現時園區共有1.7萬名科技企業員工，當中1.1萬人為研發人員，公司稱會把握「十四五」規劃及大灣區發展，並透過發展北部都會區、新田科技城和雙成三圈多個計劃推動深港融合。他表示，位於深圳福田的香港科學園深圳分園將於今年底開幕，園區佔地3.1萬平方米，兩幢大廈提供辦公室、實驗室及展覽場地等，現時因尚未落成，暫未簽訂租約。

至於其他工程，他稱位於將軍澳的先進製造業中心等已相繼啟用，相信未來一些工程均不會超支及延期，包括正計劃中的馬料水填海計劃等，「我哋20年都冇超支超時，呢個金漆招牌希望會延續。」

李家超稱港府將繼續投資創科產業。（張浩維攝）

李家超︰政府未來將繼續投放資源在創科產業

行政長官李家超致辭時稱，習近平訪港時特意考察科學園InnoHK賽驗室，與園區院士、青年創業者等交流，充份顯示國家對香港創科發展的重視。他表示，其政綱之一是要發展創科中心，發揮及結合內地優勢，提高創科能力，融入國家發展，政府未來將繼續投放資源在創科產業。他又指正積極落實落馬洲河套區的港深創新及科技園，並打造新田科技城，實現一河兩岸、一區兩園。