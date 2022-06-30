回歸25周年｜習近平訪科學園前　有穿英國旗雨衣記者被帶離採訪區

國家主席習近平今午（30日）乘高鐵抵港，其中一站行程是到訪白石角科學園。近日，警方早加強在科學園巡邏，今早亦戒備森嚴，至下午警力大增，多個區域均有警員巡邏，大部份範圍被封鎖，同時劃出傳媒採訪範圍。



習近平抵科學園前，現場不時下滂沱大雨，至下午約4時許，傳媒區內一名身披黑白色英國國旗雨衣的《大紀元時報》女記者，被警員帶離傳媒區，警方其後沒收有關雨衣，在仔細搜尋其隨身物品及問話後，讓她重返採訪區。



另外，警方今年引入的國產裝甲車「劍齒虎」下午約5時抵達科學園，進入封鎖區域戒備，隨行近20名反恐特勤隊隊員落車巡邏。習近平車隊最終在警方鐵馬、警車及爆炸品處理課車輛及政府車隊護送下，於下午5時35分抵達科學園12W大樓，逗留約半小時後，於傍晚6時許離開。



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警方下午2時許起，在科學園海濱大樓二座對出的行人路劃出傳媒採訪區，又派出警犬隊搜尋犬到採訪區內搜索可疑物品。因熱帶風暴暹芭襲港，等待主席習近平到來期間，不時下起大雨，一名大紀元女記者穿上一件印有黑白色英國國旗的雨衣，有警員上前要求她離開採訪區，並帶她並往警崗位置問話。

該名女記者被要求脫下雨衣，又被多名警員問話，警員其後將雨衣收入透明密封膠袋沒收，並仔細搜查女記者的隨身物品，約5分鐘後讓女記者返回採訪區。

▼6月30日，國家主席習近平到訪科學園▼



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警方下午5時再搜查在場記者隨身物品，又派出警犬隊搜索犬搜查，早前被沒收雨衣的大女記者以及《大紀元時報》攝記，疑被警方搜到一張紙張，並指是「違禁品」，二人遂被帶離採訪區，不可採訪。

科學園今早起已戒備森嚴，多個區域被封鎖 ，大批警員在多處巡邏，飛行服務隊直升機不時在空中巡邏。警方裝甲車「劍齒虎」下午約5時駛入科學園，進入封鎖區域，隨行約20名反恐特勤隊現場巡邏。

習近平車隊最終在警方鐵馬、警車及爆炸品處理課車輛及政府車隊護送下，於下午5時35分抵達科學園12W大樓，逗留約半小時後，於傍晚6時許離開。習近平一行人上落車時，有職員拉起白色帳幕布遮擋，現場傳媒無法拍攝到一行人士上落車情況。

▼6月30日早上，科學園設鐵馬陣▼



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