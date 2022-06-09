海關與機場保安繁殖八搜查犬　合稱「DEFEND HK」　二妹驚險出生

由海關與機場保安有限公司聯合繁殖的8隻拉布拉多幼犬，今日（9日）亮相！8隻幼犬名字的首個字母，合稱「DEFEND HK 」，肩負守護香港責任，海關會分配其中6隻，幼犬大約1歲將會接受3個月訓練，料最快明年初可執勤；其餘兩隻會交機場保安訓練。



有負責接生的海關領犬員，分享為八隻拉布拉多兄弟姊妹接生的驚險經歷。二妹「Elly」因體型較大，出生時要助產，她拉出Elly後發現牠呼吸微弱，要立即用毛巾摩擦，期間十分緊張，幸最終成功保住狗B。



海關與機場保安有限公司繁殖的「DEFEND HK 」今日（9日）亮相，左起母親Rosie、子女Dolly、Ella、Faddy、Eagle、Nico、Dolby、Hunter、Kilo及父親Hugo。（張浩維攝）

海關和機場保安公司去年7月簽定合作框架，共同繁殖犬隻及共用訓練設施，今次繁殖計劃選用拉布拉多犬，由該品種性格溫順、嗅覺靈敏及服從性高。

八隻拉布拉多兄弟姊妹的父親Hugo為隸屬機場保安公司的搜爆犬，母親Rosie則在海關執勤，牠們在去年12月初相識，在今年2月5日大年初五誕下5男3女，現時4個月大，分別名命為Dolly、Elly、Faddy、Eagle、Nico、Dolby、Hunter及Kilo，名字的首個字母合稱「DEFEND HK 」，其中Dolly、Elly及Nico為狗女。

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9個月至1歲大接受海關嗅查訓練

海關將會獲分配其中六隻幼犬，於8個月大會參加遊戲訓練，刺激感官認知，約9個月至1歲會參與為期10至12月的嗅查毒品及爆炸品訓練；其餘兩隻幼犬會分配到機場保安，約4個月大，完成接種疫苗後，就會到行動小組基地受訓。

海關搜查犬課關員黃君新與Rosie合作四年，他在大除夕晚陪伴Rosie生產，形容「好似準爸爸陪太太，等入產房生B」；而機場保安公司領犬員何鳳怡是Hugo的領犬員，她指，兩犬相遇初期，「初初Rosie唔畀Hugo靠近，但經幾日追求，Hugo終於打動到Rosie，喺上年12月良晨吉日有情人終成眷屬，成為一對新人，之後成功懷孕。」

Elly出生呼吸微弱 領犬員摩擦身體保住狗B

海關搜查犬課高級關員李淑玲身兼執媽及陪月，她憶述Rosie臨盆時陣痛24小時，排第二的Elly因身形太大，要人手助產，「當時好緊張，但要保持冷靜，先幫到狗B安全出生，我深呼吸一下，就慢慢拉出狗B。」她說，當時Elly呼吸很微弱，立即用毛巾大力摩擦牠的身體刺激牠呼吸，成功保住狗B，十分開心及感動。機場保安公司領犬員梁君培負責訓練狗B「如廁」，最大挑戰要百分百專注，一不留神會變「泥漿摔角」。

海關：海外購犬開支大 會著重自行繁殖

海關搜查犬課監督黃惜忻表示，海關自2016年起先後與懲教署、警務處及消防處繁殖犬隻，至今有71隊搜查犬，以搜索機場及邊境管制站的爆炸品、鈔票、毒品及槍彈，海關將會訓練6隻幼犬擔任貨物及旅客清關工作，會視乎行動需要嗅查不同物品，當中主要是毒品，未來會增加爆炸品犬隻數目。

黃惜忻續指，由於從海外購入犬隻開支龐大，亦有機會體格不符要求，海關長遠會以自行繁殖為目標，過去3年自行繁殖犬隻數目增長至七成。

機場保安公司第一行動處助理行政總裁郭美森表示，現時機場保安有10隻搜查犬小隊，主要具嗅爆炸品及槍彈能力，確保機場安全。