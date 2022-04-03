林正財指院舍爆疫倘及早派醫護支援：至少救多幾條命

第五波疫情下，逾九成安老院舍爆疫，大批染疫院友離世。行會成員、安老事務委員會主席林正財今（3日）接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，醫社合作是唇歲相依關係，今次疫情正好凸顯本港的缺失，「我哋呢方面真係做得唔夠快、唔夠多、唔夠精準。」他認為受制於體制在內的各種原因，致不少染疫院舍長者花長時間輪候急症室等待入院，認為倘及早派醫護直接入安老院支援，「唔夠膽講可逆擋疫情幾多，但至少可以救多幾條命。」

至於責任誰屬，他認為今次帶來「好重、好重嘅學習」，社會須向前看，又認為經此一役，可即時加強醫社合作，包括醫管局各聯網可更掌握區內安老院舍染疫情況等，方便應對未來疫情。



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林正財表示，醫院不夠病床、院舍地方不大，或是不爭事實，亦需時改善，但質量即醫社合作更有空間檢討。他續說，全世界經驗均反映醫社合作基本上是唇歲相依，但或基於包括體制在內的種種緣故，「我哋呢方面真係做得唔夠快、唔夠多、唔夠精準。」

他提到，第五波疫情高峰時，不少染疫長者須經急症室入院，但醫療系統繁忙、病床不足，結果輪候急症室亦花長時間，「其實面對咁嘅情況，第一、二日已經知問題係邊，醫治院舍老人家唔一定要喺醫院」，他形容，今次抗疫如同打仗 ，一直倡議將戰線推前，因所有院舍院友等資料已有紀錄在案，倘及早派醫護進駐安老院支援，情況或有不同，「唔夠膽講可逆擋疫情幾多，但至少可以救多幾條命。」

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至於人手何來？他則指，公院爆煲源自院舍爆疫，故須從上游解決問題，「全港幾萬個老人家住院，係咪穩守醫院，就能令醫管局、急症室條隊短啲？唔會㗎嘛，安老院不斷爆發，只會更多病人入嚟。」至於如何解決醫護進駐安老院傳染風險，他則提出將前線擴闊，不一定解決所有問題，但至少可減少長者輪候入急症期間的黃金救治時間，「如果有呢種（醫社）合作精神，打呢場仗會好啲，唔會咁多老人家受害。」

林正財表示，第五波疫情反映，醫社合作有空間檢討。（無綫電視節目《講清講楚》截圖）

被問到責任誰屬，是否前線或個別部門問題，他表示，安老事務委員會非追究責任組織，代表不同業界的委員代表感到心急及心痛，認為須往前看，「今次有一個好重、好重嘅學習，畀我們知道（醫社合作）唇齒相依關係須結合，日後須將醫療同安老體系結合得更好。」

政府日前宣布，成立跨部門工作小組全面檢視院舍的抗疫能力及提出改善措施，他認為討論絕對無問題，檢討工作亦有果效及正面意義，但與此同時，有很多具體範圍例如醫社合作方面，不需詳細研究亦已知問題所在，「單是今波疫情已見到合作重要，資訊流通點樣可以做好？每一個聯網醫院有幾認識所在聯網院舍爆發情況、職員感染情況呢？知多啲可做好啲免惡化。」