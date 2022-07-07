確診大廈｜增1261幢上榜　包括比華利山別墅、擎天半島等

新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心今日（7日）新呈報1,261幢確診大廈，其中包括不少豪宅屋苑，例如九龍站御金‧國峯、擎天半島、大埔比華利山別墅、渣甸山嘉雲臺等。

此外，今次亦有多幢紀律部隊宿舍上榜，至少有12幢，同時亦有多間酒店中招，包括灣仔萬麗海景酒店、尖沙咀香格里拉酒店等。



資料顯示，在最新呈報的1,261幢大廈中，有不少是知名屋苑，例如九龍站君臨天下3座、御金‧國峯7座、擎天半島3座。此外，位於大埔的比華利山別墅、荔枝角曼克頓山3座亦同樣上榜。

不乏富豪名人聚居的渣甸山嘉雲臺，亦共有2幢新上榜，分別為4座及5座，而跑馬地雲暉大廈A座亦有人染疫。

沙田區排榜首

在1,261幢確診大廈中，沙田區佔最多，共有139幢，包括駿景園9座、御龍山3座及6座等。而馬鞍山銀湖．天峰亦有3幢上榜，分別是3座、6座及7座。

排名第二則是觀塘區，共佔120幢，當中有油塘海傲灣1B座、淘大花園的C座、F座、L座及M座。此外，啟能綜合康復服務大樓亦在名單內。

至於第三位是東區，共有108幢大廈上榜，包括寶馬山雲峰大廈C1座、北角康澤花園B座、鰂魚涌君豪峰、小西灣藍灣半島 8 座等。

▼7月7日 確診大廈名單▼



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涉不同紀律部隊宿舍

上榜的確診大廈中，共有多幢屬於紀律部隊宿舍，同樣分佈港九新界。九龍區包括有西九龍紀律部隊宿舍2座、荔景紀律部隊宿舍2座，豐盛街紀律部隊宿舍1座及3座、觀塘紀律部隊宿舍1座及2座、順利紀律部隊宿舍1座。

而港島區柴灣已婚警察宿舍1座及2座；新界區則有消防處百勝角已婚人員宿舍4 座、魷魚灣海關人員宿舍、上水紀律部隊宿舍C座、青松觀道政府宿舍。

多間酒店上榜

此外，新呈報的大廈中，亦涉及數間酒店，包括灣仔萬麗海景酒店、九龍海逸君綽酒店、尖沙咀香格里拉酒店、北角歷山酒店，以及東涌諾富特東薈城酒店。